Внимательно ли вы следили за трансферами клубов Саудовской Аравии? Квиз

Сегодня, 11 августа, матчем "Аль-Ахли" и "Аль-Хазем" начинается новый сезон чемпионата Саудовской Аравии. К этому первенству будет приковано особое внимание болельщиков со всего мира, поскольку тамошние клубы этим летом просто "взорвали" трансферный рынок, пригласив к себе ряд известных футболистов.

А знаете кого именно? Это мы вам и предлагаем проверить, пройдя наш квиз. Будет дан футболист и вам нужно ответить, переехал ли предложенный игрок в команду из Саудовской Аравии.