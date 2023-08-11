Внимательно ли вы следили за трансферами клубов Саудовской Аравии? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
Фото: ittihad_en
Сегодня, 11 августа, матчем "Аль-Ахли" и "Аль-Хазем" начинается новый сезон чемпионата Саудовской Аравии. К этому первенству будет приковано особое внимание болельщиков со всего мира, поскольку тамошние клубы этим летом просто "взорвали" трансферный рынок, пригласив к себе ряд известных футболистов.
А знаете кого именно? Это мы вам и предлагаем проверить, пройдя наш квиз. Будет дан футболист и вам нужно ответить, переехал ли предложенный игрок в команду из Саудовской Аравии.
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