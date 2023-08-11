  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Внимательно ли вы следили за трансферами клубов Саудовской Аравии? Квиз

Общие новости
(1 голосов)

Сколько дали правильных ответов?

Внимательно ли вы следили за трансферами клубов Саудовской Аравии? Квиз

Фото: ittihad_en

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 августа, матчем "Аль-Ахли" и "Аль-Хазем" начинается новый сезон чемпионата Саудовской Аравии. К этому первенству будет приковано особое внимание болельщиков со всего мира, поскольку тамошние клубы этим летом просто "взорвали" трансферный рынок, пригласив к себе ряд известных футболистов.

А знаете кого именно? Это мы вам и предлагаем проверить, пройдя наш квиз. Будет дан футболист и вам нужно ответить, переехал ли предложенный игрок в команду из Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Поражения Динамо и Днепра-1 в еврокубках, Трубин присоединился к Бенфике. Главные новости за 10 августа
yellow-arrow
Славия: Мы поддерживаем Украину с самого начала и будем делать это в дальнейшем
yellow-arrow
Одни из лучших хавбеков рубежа XX и XXI века. Сегодня День рождения отмечают Рой Кин и Хавьер Дзанетти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде