Надежда для Лунина, развилка Малиновского, победный старт Ман Сити. Главные новости за 11 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 11 августа

"Реал" после травмы Тибо Куртуа находится в поисках нового голкипера. СМИ пишут о возможных кандидатах на замену, среди которых Де Хеа, Ханданович, Навас и другие. Но Карло Анчелотти накануне старта нового чемпионата заявил, что он доверяет Андрею Лунину, за спиной которого есть воспитанники академии, и пока не знает, будет ли куплен новый вратарь. В то же время Marca утверждает, что "Реал" начал переговоры с "Севильей" по поводу Яссина Буну. Марокканец, как известно, был одной из главных звезд последнего ЧМ.

Казалось, что возвращение Руслана в Серию А – вопрос решенный. Но выходит президент "Торино" и заявляет, что этот игрок его клубу не интересен. При этом "Марсель" не включил Малиновского в заявку на первый тур, а тренер откровенно заявил, что украинец может уйти. Остается "Бешикташ", желающий подписать украинца. Но появился еще один неожиданный вариант – Саудовская Аравия. По крайней мере, СМИ утверждают, что Руслан получал оттуда предложение. Что он в итоге решит, узнаем в ближайшее время.

Позавчера, после того как "Тоттенхэм" принял предложение "Баварии, СМИ утверждали, что Гарри склоняется к тому, чтобы остаться на родине, потому что ему нравится работать с новым тренером шпор. А уже вчера стало известно, что Кейн улетел в Мюнхен проходить медосмотр. Шансы на этот переход увеличиваются, но не стоит исключать, что Гарри еще может дать заднюю.

В первом матче нового чемпионата "Манчестер Сити" встречался с "Бернли" и в целом не имел проблем. Дубль Холанда и гол Родри обеспечили комфортную победу 3:0. Единственная проблема – травма Кевина де Брюйне, который был заменен еще в первом тайме. Пока серьезность повреждения неизвестна.

В Испании было сыграно сразу два матча. "Райо Вальекано" обыграл "Альмерию" на выезде со счетом 0:2. А вот "Валенсия" после проблемного прошлого сезона смогла стартовать с победы над "Севильей", тоже на выезде – 1:2. 20-летний Хави Гуэрра забил победный гол на 88-й минуте. Во Франции "Ницца" и "Лилль" не выявили победителя. Хотя доги отыгрались на 90+3-й минуте – от поражения спас Бафоде Диаките.

О других трансферах

Мойзес Кайседо отказался переходить в "Ливерпуль", хотя "Брайтон" принял предложение мерсисайдцев в размере 110 миллионов фунтов. Эквадорец хочет только в "Челси", к которому пообещал присоединиться. "Черноморец" снова арендовал у "Александрии" Авагимяна – в прошлом сезоне Артур сыграл не слишком убедительно, возможно, в этот раз будет лучше. "Жирона" следит еще за двумя украинцами – Пихаленком и Бражко. "Лейпциг" за 30 млн купил защитника Лукебу у "Лиона". "Эвертон" потратил 12 млн на 19-летнего форварда "Спортинга" Чермити, который пока статистикой не впечатлял.