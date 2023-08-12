Роналду оформил дубль в финале и завоевал свой первый трофей за Аль-Наср
Трофей также первый и для экс-тренера "Шахтера"
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня прошел финальный поединок арабской Лиги чемпионов. За титул сражались "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль".
В итоге победу одержала команда Криштиану Роналду. А сам 38-летний португалец в качестве капитана оформил дубль. Первыми счет во встрече, усилиями Майкла, открыли футболисты "Аль-Хиляля". Позже Роналду сравнял счет и перевел поединок в овертаймы, где вырвал для своей команды трофей. Одержать победу Криштиану помогли такие звездные партнеры, как Садио Мане и Марцело Брозович.
Напомним, "Аль-Наср" тренирует экс-наставник донецкого "Шахтера" Луиша Каштру.
Этот трофей стал первым для Роналду и бывшего тренера "горняков" в арабском клубе. Кроме того, это 33-я золотая медаль в карьере Криштиану.
В свою очередь в составе "Аль-Хиляля" сыграли такие звездные футболисты: Калейду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш.
Финал Лиги чемпионов арабских стран
"Аль-Хиляль" - "Аль-Наср" - 1:2
Голы: 51 Майкл - 74 Роналду, 98 Роналду
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