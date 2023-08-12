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Роналду оформил дубль в финале и завоевал свой первый трофей за Аль-Наср

Общие новости
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Трофей также первый и для экс-тренера "Шахтера"

Роналду оформил дубль в финале и завоевал свой первый трофей за Аль-Наср

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня прошел финальный поединок арабской Лиги чемпионов. За титул сражались "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль".

В итоге победу одержала команда Криштиану Роналду. А сам 38-летний португалец в качестве капитана оформил дубль. Первыми счет во встрече, усилиями Майкла, открыли футболисты "Аль-Хиляля". Позже Роналду сравнял счет и перевел поединок в овертаймы, где вырвал для своей команды трофей. Одержать победу Криштиану помогли такие звездные партнеры, как Садио Мане и Марцело Брозович.

Напомним, "Аль-Наср" тренирует экс-наставник донецкого "Шахтера" Луиша Каштру.

Этот трофей стал первым для Роналду и бывшего тренера "горняков" в арабском клубе. Кроме того, это 33-я золотая медаль в карьере Криштиану.

В свою очередь в составе "Аль-Хиляля" сыграли такие звездные футболисты: Калейду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш.

Финал Лиги чемпионов арабских стран

"Аль-Хиляль" - "Аль-Наср" - 1:2

Голы: 51 Майкл - 74 Роналду, 98 Роналду

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В статье: Аль-Наср Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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