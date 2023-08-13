Довбик феерит, Рух лидирует, Кейн уже проиграл с Баварией. Главные новости за 12 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 12 августа

В третьем туре УПЛ состоялось три матча. Одесситы были сильнее "Оболони" - победу обеспечили Васильев и Иеде. При этом доигрывали моряки вдевятером после удалений Кузыка и Салюка. "Колос" с таким же счетом переиграл "Полесье" - отметились Безбородько и Ориховский. Наконец, "Рух" встречался с "Полесьем" на выезде – до 90-й минуты счет был 0:0, а затем победный забил Илья Квасница. Львовяне выиграли третий матч подряд на старте чемпионата и лидируют в турнирной таблице.

"Жирона" приехала в гости к "Реалу Сосьедад" и пропустила уже на 5-й минуте встречи. Виктор Цыганков играл со старта, Артем Довбык ждал своего шанса. Он его получил на 64-й минуте, когда заменил Стуани, а уже на 72-й отозвался на подачу именно Цыганкова и сравнял счет. Игра так и завершилась вничью 1:1. Андрей Лунин прогнозировано получил место в старте "Реала" на игру с "Атлетиком". Сливочные гарантировали себе победу еще в первом тайме, когда забивали Родриго и Беллингем. "Атлетик" так и не забил, хотя работы у Лунина действительно было немного.

Айда в Англию. Сначала Артета дал надежду, что сыграет восстановившийся после травмы Зинченко. Но "Арсенал" с "Ноттингем Форестом" справился и без Александра – 2:1. Затем Илья Забарный вышел в основе "Борнмута" на игру с "Вест Хэмом". В целом сыграл неплохо, его команда уступала (пропустила после дальнего удара), но сумела отыграться 1:1. А вот Виталий Миколенко так и не принял участия в игре "Эвертон" – "Фулхэм", хоть и был на скамье для запасных, его команда проиграла 0:1. Ну и нельзя не отметить убедительную победу "Ньюкасла" над "Астон Виллой" – 5:1. Сандро Тонали свой дебютный гол за сорок забил уже на 6-й минуте.

ПСЖ уже не тот

Во Франции сначала "Марсель" победил "Реймс" 2:1. Руслана Малиновского не было даже в заявке. В СМИ уже появилась информация, что на него претендует "Дженоа". В вечернем матче ПСЖ играл с "Лорьяном". Без Мбаппе, Неймара и Месси парижане атаковали много, но безрезультатно – ни одного забитого гола из 20 ударов. Все завершилось ничьей 0:0. Может, Усман Дембеле из "Барселоны" поможет – ПСЖ в субботу объявил о его трансфере, по информации СМИ, за 50 миллионов евро.

Гарри таки решился покинуть родной дом и доказать свою силу за границей – он подписал четырехлетний контракт с "Баварией", которая заплатила за него 100 миллионов евро. Уже в первом матче мог выиграть трофей – Суперкубок Германии, но партнеры подвели. Еще в первом тайме мюнхенцы пропустили дважды от Дани Ольмо. На 63-й минуте Кейн вышел на замену, а на 68-й Ольмо оформил хет-трик. 0:3 в пользу Лейпцига, который в этом сезоне забирает себе символический приз.

Несмотря на то, что Карло Анчелотти говорил о доверии Лунину, "Реал" искал, кто компенсирует потерю из-за травмы Тибо Куртуа. И нашел в Лондоне. Как утверждает Фабрицио Романо, королевский клуб уже договорился с "Челси" об аренде Кепы Аррисабалаги. При этом, что интересно, речь не идет об аренде с выкупом, Кепа будет играть за "Реал" только сезон.