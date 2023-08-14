Осечка Днепра-1, ничья Челси и Ливерпуля, Неймар готов уйти из ПСЖ. Главные новости за 13 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 13 августа

Команда Кучера имела существенное преимущество в первом тайме, но не смогла воплотить его в забитый мяч. Во втором тайме Сарапий получил красную карточку, "Днепр-1" мог открыть счет, если бы Бабенко реализовал пенальти, но надежно сыграл Бандура. На 89-й Твердохлеб в ходе контратаки забивает гол, однако Доминго Бланко чуть ли не в следующей атаке зарабатывает еще один 11-метровый и сам его реализует. 1:1 – это первое набранное очко для "Миная", для "Днепра-1" первая потеря.

В Полтаве луганчане могли разгромить хозяев еще в первом тайме – защита "Ворсклы" действовала катастрофически. Но "Заря" ограничилась единственным голом Герреро и едва не поплатилась. В перерыве Скрипник исправил ситуацию и Фелипе Родригес выровнял положение. Однако на помощь луганцам пришел стандарт – Джордан забил решающий. 1:2 – "Заря" вырвалась из зоны вылета, а вот "Ворскла" там остается. "Кривбасс" забил усилиями Бескоровайного и Задераки, тогда как ЛНЗ на этот раз покинул поле без голов – 2:0.

После травмирования Нкунку ожидалось, что именно Мудрик будет основным фланговым игроком атаки "Челси". Но на игру с "Ливерпулем" он остался в запасе и вышел на поле лишь на 81-й минуте. На тот момент счет был 1:1 – Диас забил первым, а Дисаси сравнял. Так игра в итоге и завершилась. Свой первый матч без Кейна провел "Тоттенхэм" – шпоры разошлись миром с "Брентфордом", 2:2. Новым капитаном команды стал кореец Сон Хин Мин. Егор Ярмолюк за игрой наблюдал со скамейки для запасных.

Каталонцы не смогли обыграть "Хетафе" – 0:0. При этом страсти кипели, ведь в составе Барселоны красные получили Рафинья и Хави, да и "Хетафе" доигрывал вдесятером из-за двух желтых для Хайме Маты. Также "Бетис" обыграл "Вильярреал" со счетом 1:2, победный гол Виллиан Жозе забил на 90+5-й минуте.

Французский клуб объявил, что Килиан Мбаппе, пропустивший тренировочный сбор из-за нежелания подписывать новый контракт, возвращается к работе с командой. Стороны провели переговоры, правда, чем они завершились, не сообщается. А вот Неймар, судя по всему, решил, что достаточно с него европейской конкуренции – он поедет поднимать футбол в Саудовской Аравии. "Аль-Хиляль" сделал предложение ПСЖ, тот согласился, сам Неймар тоже не против предложенных условий. Говорят, переговоры вышли на финальную стадию.

Достаточно неожиданно перед сентябрьским окном для сборных Скуадра Адзурра вынуждена искать нового тренера – Роберто Манчини оставил свой пост ради работы во главе сборной Саудовской Аравии. Под его руководством итальянцы выиграли Евро и играли в финале Лиги Наций, но не попали на ЧМ. Основными фаворитами взамен являются Конте и Спалетти, но также рассматриваются варианты с Гроссо, Де Росси и Гаттузо.