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Неймар прошел медосмотр в Аль-Хиляле

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И подписал контракт с арабским клубом

Неймар прошел медосмотр в Аль-Хиляле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар подписал контракт с "Аль-Хилялем". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний бразилец уже успешно прошел медицинское обследование в новом клубе.

Неймар прилетит в Саудовскую Аравию не во вторник, как планировалось, а позже на этой неделе.

Ранее в СМИ отмечалось, что вингер подпишет контракт на 2 года, а "ПСЖ" получит за игрока около 100 млн евро.

В прошлом сезоне на клубном уровне Неймар провел 29 матчей, в которых забил 18 голов и 17 ассистов.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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