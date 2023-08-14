Неймар прошел медосмотр в Аль-Хиляле

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар подписал контракт с "Аль-Хилялем". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний бразилец уже успешно прошел медицинское обследование в новом клубе.

Неймар прилетит в Саудовскую Аравию не во вторник, как планировалось, а позже на этой неделе.

Ранее в СМИ отмечалось, что вингер подпишет контракт на 2 года, а "ПСЖ" получит за игрока около 100 млн евро.

В прошлом сезоне на клубном уровне Неймар провел 29 матчей, в которых забил 18 голов и 17 ассистов.