Победа Шахтера, новый конкурент для Лунина, переговоры по Русину. Главные новости за 14 августа
А также новая цена на Малиновского и трансферный рекорд АПЛ
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 14 августа
Шахтер одержал непростую победу
В рамках третьего тура горняки встречались с "Александрией". В первом тайме "Шахтер" играл гораздо лучше и получил закономерное преимущество – голами отличились Сикан и Траоре, что интересно обоим ассистировал Гочолеишвили. Но после перерыва команде Руслана Ротаня удалось перестроиться, Скорко один гол отыграл, у гостей еще были моменты, но в итоге все завершилось со счетом 2:1. У "Шахтера" семь очков, он третий в турнирной таблице, "Александрия" седьмая.
Сандерленд сделал последнее предложение по Русину
Не секрет, что Назарий попал на радар английскому клубу, который сейчас находится в Чемпионшипе, но имеет богатую историю. По информации СМИ, президент "Зари" Геллер получил финальное предложение от англичан – около 2,5 миллиона, а также 20% от последующей продажи игрока. Ответ "Зари" пока не известен, но показателен тот факт, что Назарий подписался на инстаграм "Сандерленда".
Марсель увеличил цену на Малиновского
Как сообщают СМИ, на Руслана претендует уже три клуба Серии А, а именно "Болонья", "Дженоа" и "Монца", также в списке претендентов "Бешикташ" и два неназванных клуба из Англии. Это все побудило руководство "Марселя" поднять ценник на полузащитника. Если раньше они просили 10 миллионов евро, то теперь – 12 миллионов.
Реал подписал конкурента для Лунина
После травмы Тибо Куртуа мадридский клуб срочно приступил к поиску альтернативы. Считалось, что лучший кандидат на замену Давид Де Хеа, который как раз находится без клуба. Но в Мадриде пошли другим путем – "Реал" арендовал вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу. Интересно, что соглашение без пункта о праве выкупа и рассчитано только на сезон.
МЮ и Атлетико стартуют с побед
В Англии и Испании доигрывали первые туры. "Манчестер Юнайтед" принимал "Вулверхэмптон" и победил благодаря единственному голу Варана. При этом волки создали гораздо больше угроз воротам соперника, но отлично дебютировал Андре Онана. В Испании "Атлетико" играл с "Гранадой" и победил 3:1. В составе матрасников забивали Мората, Депай и Льоренте.
Челси установил новый трансферный рекорд АПЛ
Долго тянулась эта история. Лондонцы были основными претендентами, затем в игру вмешался "Ливерпуль", перебивший предложение "Челси", но сам футболист отказался от переезда на Энфилд, потому что пообещал присоединиться к лондонцам. В конце концов "Челси" сделал новое предложение - 115 миллионов фунтов и "Брайтон" отпустил 21-летнего эквадорского опорника Мойзеса Кайседо. Теперь он самый дорогой игрок в истории лиги.
Популярное сейчас
- Самый дорогой игрок в истории Динамо официально трудоустроился в Армении
- УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 3-го тура
- АПЛ. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0. Выстраданная победа
- Роналду оформил дубль в финале и завоевал свой первый трофей за Аль-Наср
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
Новости по теме
- 06:58 Зарубежные Осечка Днепра-1, ничья Челси и Ливерпуля, Неймар готов уйти из ПСЖ. Главные новости за 13 августа
- 07:43 Зарубежные Довбик феерит, Рух лидирует, Кейн уже проиграл с Баварией. Главные новости за 12 августа
- 07:11 Зарубежные Надежда для Лунина, развилка Малиновского, победный старт Ман Сити. Главные новости за 11 августа