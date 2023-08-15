Победа Шахтера, новый конкурент для Лунина, переговоры по Русину. Главные новости за 14 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 14 августа

В рамках третьего тура горняки встречались с "Александрией". В первом тайме "Шахтер" играл гораздо лучше и получил закономерное преимущество – голами отличились Сикан и Траоре, что интересно обоим ассистировал Гочолеишвили. Но после перерыва команде Руслана Ротаня удалось перестроиться, Скорко один гол отыграл, у гостей еще были моменты, но в итоге все завершилось со счетом 2:1. У "Шахтера" семь очков, он третий в турнирной таблице, "Александрия" седьмая.

Не секрет, что Назарий попал на радар английскому клубу, который сейчас находится в Чемпионшипе, но имеет богатую историю. По информации СМИ, президент "Зари" Геллер получил финальное предложение от англичан – около 2,5 миллиона, а также 20% от последующей продажи игрока. Ответ "Зари" пока не известен, но показателен тот факт, что Назарий подписался на инстаграм "Сандерленда".

Как сообщают СМИ, на Руслана претендует уже три клуба Серии А, а именно "Болонья", "Дженоа" и "Монца", также в списке претендентов "Бешикташ" и два неназванных клуба из Англии. Это все побудило руководство "Марселя" поднять ценник на полузащитника. Если раньше они просили 10 миллионов евро, то теперь – 12 миллионов.

После травмы Тибо Куртуа мадридский клуб срочно приступил к поиску альтернативы. Считалось, что лучший кандидат на замену Давид Де Хеа, который как раз находится без клуба. Но в Мадриде пошли другим путем – "Реал" арендовал вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу. Интересно, что соглашение без пункта о праве выкупа и рассчитано только на сезон.

В Англии и Испании доигрывали первые туры. "Манчестер Юнайтед" принимал "Вулверхэмптон" и победил благодаря единственному голу Варана. При этом волки создали гораздо больше угроз воротам соперника, но отлично дебютировал Андре Онана. В Испании "Атлетико" играл с "Гранадой" и победил 3:1. В составе матрасников забивали Мората, Депай и Льоренте.

Долго тянулась эта история. Лондонцы были основными претендентами, затем в игру вмешался "Ливерпуль", перебивший предложение "Челси", но сам футболист отказался от переезда на Энфилд, потому что пообещал присоединиться к лондонцам. В конце концов "Челси" сделал новое предложение - 115 миллионов фунтов и "Брайтон" отпустил 21-летнего эквадорского опорника Мойзеса Кайседо. Теперь он самый дорогой игрок в истории лиги.