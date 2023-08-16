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Неймар уехал в Азию, травма лидера Ман Сити, дамоклов меч над Луческу. Главные новости за 15 августа

Общие новости
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Тем временем "Ракув" бьет рекорды и мчится в группу ЛЧ!

Неймар уехал в Азию, травма лидера Ман Сити, дамоклов меч над Луческу. Главные новости за 15 августа

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: AlHilal Saudi Club / Handout/Anadolu Agency

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Неймар официально перебрался в Саудовскую Аравию

31-летний бразилец подписал контракт с "Аль-Хилялем" по системе 2+1. "ПСЖ" получит за него 90 млн евро. Зарплата Неймара в Азии составит около 160 млн евро за сезон. Выход из тени Месси наконец завершен.

Кевин де Брюйне пропустит как минимум несколько месяцев

Травма бельгийца оказалась сложнее, чем казалось. "Манчестер Сити" уже объявил, что Кевин пропустит как минимум "несколько месяцев", но еще решается вопрос о целесообразности операции, которая увеличит эти сроки. Вполне возможно, "Горожане" выйдут на рынок за заменой.

Квалификация ЛЧ: успехи "Галатасарая", "Ракува" и ПСВ, вылет "Марселя"

Здесь прежде всего отмечаем успех польского "Ракува", который с Владом Кочергиным в составе впервые вышел в плей-офф раунд квалификации ЛЧ. Большинство топов, как "Галатасарай", ПСВ, "Брага" прошли эту стадию легко. Помучились только "Копенгаген" и "Рейнджерс". "Марсель" - главный неудачник вечера.

"Динамо" уволит Луческу в случае непопадания в группу ЛК - источник

Динамо Київ Inside сообщает, что клуб и Луческу достигли соглашения о размере компенсации, и оно может вступить в силу уже завтра, если киевляне не пройдут "Арис". Преемником 78-летнего румына будет Александр Шовковский, который уже подменял Мирчу в прошлом сезоне, когда тот был на операции.

В "Ворскле" трехмесячная задолженность по зарплате

При этом Виктор Скрипник остается на посту, что инсайдеры объясняют нежеланием клуба платить компенсацию за увольнение. Также сообщается, что игроки не бьют набат из-за проблем и готовы ждать - ранее такие ситуации уже неоднократно случались.

"Челси" снова платит 35 млн за молодого таланта

На сей раз, выбор денежного мешка Тодда Боэли пал на правого вингера "Кристал Пэлас" Мишеля Олисе. Ему только 21 год, а в графе "достижения" только 2+11 в 40 матчах во всех турнирах, но "Челси" это не останавливает. Клаусула активирована. Француз станет уже 9-м новичком синих этим летом.

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