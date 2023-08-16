Неймар: Аль-Хиляль – лучший клуб в Азии. Я принял правильное решение

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал свой переход из "Пари Сен-Жермена" в саудовский "Аль-Хиляль".

"Я хочу написать новую историю. В чемпионате Саудовской Аравии потрясающая энергия и качественные игроки. Лига сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная.

"Аль-Хиляль" - огромный клуб с великолепными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в соответствующий клуб.

Мне нравится побеждать и забивать - планирую продолжить это в Саудовской Аравии и с "Аль-Хилялем"", - поделился Неймар.