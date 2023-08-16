Неймар: Аль-Хиляль – лучший клуб в Азии. Я принял правильное решение
Бразилец прокомментировал свой переезд на Ближний Восток
Фото: twitter.com/Alhilal_EN
Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал свой переход из "Пари Сен-Жермена" в саудовский "Аль-Хиляль".
"Я хочу написать новую историю. В чемпионате Саудовской Аравии потрясающая энергия и качественные игроки. Лига сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная.
"Аль-Хиляль" - огромный клуб с великолепными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в соответствующий клуб.
Мне нравится побеждать и забивать - планирую продолжить это в Саудовской Аравии и с "Аль-Хилялем"", - поделился Неймар.
Ранее стало известно, что Неймар подписал двухлетний контракт "Аль-Хилялем". "ПСЖ" получил за трансфер бразильца 90 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Прощай, Неймар! Ты был оригиналом и изменил футбол, но только в худшую сторону
- Манчестер Сити - Севилья: где и когда смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА
- Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян
- Роналду оформил дубль в финале и завоевал свой первый трофей за Аль-Наср
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО