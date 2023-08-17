Неймар: Битва с Криштиану будет невероятной
Неоспоримая аргументация
фото из свободных источников
Новичок "Аль-Хилаля" Неймар поделился ожиданиями от противостояния с "Аль-Насром" с Криштиану Роналду в составе в чемпионате Саудовской Аравии.
"Роналду был пионером исторических перемен, которые произошли в саудовской лиге. Когда он приехал сюда, то говорили, что он сумасшедший. Но сейчас вы можете увидеть здесь большое развитие.
Битва с Криштиану и его командой будет невероятной", - сказал Неймар.
Отметим, что по данным Transfermarkt, "Аль-Хилаль" заплатил "ПСЖ" за Нея 90 млн евро.
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Источник:CristianoXtra
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