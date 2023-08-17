Первый Суперкубок Сити, уход Красникова и новый опорник Ливерпуля. Главные новости за 16 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 16 августа.

"Манчестер Сити" победил в Суперкубке УЕФА, одолев в серии пенальти "Севилью". Победители Лиги Европы забили первым же ударом в створ в середине первого тайма. "Сити" долго искал ответный мяч и неожиданно он пришёл от молодого форварда Палмера. В серии пенальти "горожане" реализовали все попытки, в то время как у "Севильи" в решающий момент промахнулся Гудель.

Евгений Красников покинул пост спортивного директора "Днепра-1". Эту информацию подтвердил сам функционер. Красников работал в клубе с 2022 года, но после затяжного конфликта с генеральным директором Андреем Русолом всё же покинул клуб, проиграв последнему борьбу за власть. Красников уже анонсировал своё возвращение в "Металлист".

Александр Зинченко вернулся к тренировкам в общей группе. Напомним, украинец из-за травмы икроножной мышцы пропустил всю предсезонку "Арсенала", а также матч первого тура АПЛ против "Ноттингем Форест" (2:1). Украинец может вернуться на поле в понедельник, когда "канониры" проведут дерби с "Кристал Пэлас". В то же время у Тимбера, подменявшего Зинченко в первом туре, диагностирован разрыв крестообразных связок.

Деку вернулся в "Барселону". Бывший полузащитник сборной Португалии зайдёт в клубе должность спортивного директора. Контракт рассчитан на 3 года. До конца трансферного окна Деку будет работать в дуэте с Матеу Алемани, после чего последний покинет клуб. Деку выступал в "Барселоне" с 2004-го по 2008-й год, отыграв за каталонцев 161 матч.

"Ливерпуль" определился с новым опорником. После продажи Фабиньо и Джордана Хендерсона "мерсисайдцы" остались без номера 6 в составе. Проиграв конкуренцию "Челси" как по Мойзесу Кайседо, так и по Ромео Лавии, "Ливерпуль" обратился к бюджетному трансферу. Новым разрушителем команды в центре поля станет капитан "Штутгарта" Ватару Эндо. 30-летний японец обойдётся клубу в 18 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.