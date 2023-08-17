Экс-форвард Шахтера сменил один аргентинский клуб на другой
Футболист был отдан в аренду
Фото: ФК Шахтер
Бывший нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра сменил клуб в Аргентине. 32-летний игрок перешел из "Аргентинос Хуниорс" на правах аренды в "Атлетико Сармьенто".
Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года.
Феррейра стал игроком "Аргентинос Хуниорс" в начале этого года. За команду аргентинец отыграл 7 матчей, в которых отличился двумя результативными передачами.
Напомним, Факундо известен в Украине по выступлениям за "Шахтер". В составе донецкого клуба он играл в период с 2013 по 2018 год. Вместе с горняками он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.
Также выступал за "Сельту", "Бенфику", "Ньюкасл" и "Эспаньол". Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.
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