Экс-форвард Шахтера сменил один аргентинский клуб на другой

Бывший нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра сменил клуб в Аргентине. 32-летний игрок перешел из "Аргентинос Хуниорс" на правах аренды в "Атлетико Сармьенто".

Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Феррейра стал игроком "Аргентинос Хуниорс" в начале этого года. За команду аргентинец отыграл 7 матчей, в которых отличился двумя результативными передачами.

Напомним, Факундо известен в Украине по выступлениям за "Шахтер". В составе донецкого клуба он играл в период с 2013 по 2018 год. Вместе с горняками он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.

Также выступал за "Сельту", "Бенфику", "Ньюкасл" и "Эспаньол". Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.