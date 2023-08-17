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Экс-форвард Шахтера сменил один аргентинский клуб на другой

Общие новости
(1 голосов)

Футболист был отдан в аренду

Экс-форвард Шахтера сменил один аргентинский клуб на другой

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра сменил клуб в Аргентине. 32-летний игрок перешел из "Аргентинос Хуниорс" на правах аренды в "Атлетико Сармьенто".

Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года.

Феррейра стал игроком "Аргентинос Хуниорс" в начале этого года. За команду аргентинец отыграл 7 матчей, в которых отличился двумя результативными передачами.

Напомним, Факундо известен в Украине по выступлениям за "Шахтер". В составе донецкого клуба он играл в период с 2013 по 2018 год. Вместе с горняками он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.

Также выступал за "Сельту", "Бенфику", "Ньюкасл" и "Эспаньол". Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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В статье: Факундо Ферейра
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Комментарии (1)
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vlapa (Киев)
17.08.2023 в 12:53
Гри не псував, був добротним гравцем заміни. Вдачі в новому клубі
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