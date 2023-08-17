Гвардиола, Индзаги и Спаллетти – претенденты на лучшего тренера сезона от УЕФА
Результат будет известен 31-го августа
Фото: uefa.com
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/23. Ими стали Лучано Спаллетти, Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги.
В голосовании принимали участие тренеры клубов из еврокубков прошло сезона, тренеры национальных сборных УЕФА, а также отобраные журналисты.
Гвардиола завоевал с "Манчестер Сити" требл и вчера стал победителем Суперкубка УЕФА. Лучано Спаллетти добыл первое за 33 года Скудетто для "Наполи", а Симоне Индзаги вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов и завоевал Суперкубок Италии и Кубок Италии.
Победитель станет известен 31-го августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
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