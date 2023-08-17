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Гвардиола, Индзаги и Спаллетти – претенденты на лучшего тренера сезона от УЕФА

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Результат будет известен 31-го августа

Гвардиола, Индзаги и Спаллетти – претенденты на лучшего тренера сезона от УЕФА

Фото: uefa.com

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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего тренера сезона-2022/23. Ими стали Лучано Спаллетти, Пеп Гвардиола и Симоне Индзаги.

В голосовании принимали участие тренеры клубов из еврокубков прошло сезона, тренеры национальных сборных УЕФА, а также отобраные журналисты.

Гвардиола завоевал с "Манчестер Сити" требл и вчера стал победителем Суперкубка УЕФА. Лучано Спаллетти добыл первое за 33 года Скудетто для "Наполи", а Симоне Индзаги вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов и завоевал Суперкубок Италии и Кубок Италии.

Победитель станет известен 31-го августа, во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Лучано Спаллетти Симоне Индзаги
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Источник:
uefa.com

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