Месси: После победы на ЧМ я гораздо меньше думаю о Золотом мяче. Мне посчастливилось выиграть все
Первая пресс-конференция после перехода в МЛС
Фото: twitter.com/InterMiamiCF
Новый клуб аргентинца "Интер Майами" 20 августа сыграет в финале Кубка Лиг против "Нэшвилла".
Лионель Месси впервые поучаствовал в пресс-конференции после перехода в МЛС.
"Я пришел в клуб с большим энтузиазмом и с желанием продолжать добиваться результатов, как и всю свою карьеру. Хотя то, что мы вот-вот сыграем в финале, стало большим сюрпризом, мы хорошо подготовились. Команда добилась большого роста."
"Приехать сюда – решение семьи. Мы пришли к нему с женой и детьми. Нам нравится этот город и то, как нас приняли фанаты. Они все для нас облегчили."
"Я всегда держал в уме вариант с США. Поначалу тут было сложновато, учитывая жару и все остальное, но теперь мне тут комфортно. Я рад быть здесь, я хотел этого – и потому мне проще."
"Я никогда не придавал значения "Золотому мячу", после победы на Чемпионате Мира я гораздо меньше думаю об этой награде. Самое главное для меня – это коллективные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в своей карьере"
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