Месси: После победы на ЧМ я гораздо меньше думаю о Золотом мяче. Мне посчастливилось выиграть все

Новый клуб аргентинца "Интер Майами" 20 августа сыграет в финале Кубка Лиг против "Нэшвилла".

Лионель Месси впервые поучаствовал в пресс-конференции после перехода в МЛС.

"Я пришел в клуб с большим энтузиазмом и с желанием продолжать добиваться результатов, как и всю свою карьеру. Хотя то, что мы вот-вот сыграем в финале, стало большим сюрпризом, мы хорошо подготовились. Команда добилась большого роста."

"Приехать сюда – решение семьи. Мы пришли к нему с женой и детьми. Нам нравится этот город и то, как нас приняли фанаты. Они все для нас облегчили."

"Я всегда держал в уме вариант с США. Поначалу тут было сложновато, учитывая жару и все остальное, но теперь мне тут комфортно. Я рад быть здесь, я хотел этого – и потому мне проще."