  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месси: После победы на ЧМ я гораздо меньше думаю о Золотом мяче. Мне посчастливилось выиграть все

Общие новости
(1 голосов)

Первая пресс-конференция после перехода в МЛС

Месси: После победы на ЧМ я гораздо меньше думаю о Золотом мяче. Мне посчастливилось выиграть все

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

UA-Футбол
Новина українською

Новый клуб аргентинца "Интер Майами" 20 августа сыграет в финале Кубка Лиг против "Нэшвилла".

Лионель Месси впервые поучаствовал в пресс-конференции после перехода в МЛС.

"Я пришел в клуб с большим энтузиазмом и с желанием продолжать добиваться результатов, как и всю свою карьеру. Хотя то, что мы вот-вот сыграем в финале, стало большим сюрпризом, мы хорошо подготовились. Команда добилась большого роста."

"Приехать сюда – решение семьи. Мы пришли к нему с женой и детьми. Нам нравится этот город и то, как нас приняли фанаты. Они все для нас облегчили."

"Я всегда держал в уме вариант с США. Поначалу тут было сложновато, учитывая жару и все остальное, но теперь мне тут комфортно. Я рад быть здесь, я хотел этого – и потому мне проще."

"Я никогда не придавал значения "Золотому мячу", после победы на Чемпионате Мира я гораздо меньше думаю об этой награде. Самое главное для меня – это коллективные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в своей карьере"

По теме
yellow-arrow
Динамо победило Арис, Днепр-1 вылетел в ЛК, Малиновский перейдет в Дженоа. Главные новости за 17 августа
yellow-arrow
Роналду троллит Рамоса за подписчиков в Инстаграм: Тебе нужен ещё один 0, чтобы догнать меня
yellow-arrow
Гвардиола, Индзаги и Спаллетти – претенденты на лучшего тренера сезона от УЕФА
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
VarskySports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде