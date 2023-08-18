Месси: Мой переход в ПСЖ – это не то, чего я хотел

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что его переход в клуб МЛС отличается от перехода из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Как я уже говорил раньше, мой переход в «ПСЖ» – это не то, чего я хотел. Тогда все происходило слишком быстро. Это было тяжело, но, к счастью, это очень отличается от того, что происходит со мной сейчас в Майами». «Могу сказать, что я очень доволен решением, которое мы приняли, не только из-за футбола, но и для моей семьи, как мы живем здесь каждый день, как мы наслаждаемся городом».

36-летний аргентинец выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год. В составе сине-гранатовых он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевых передачи. Ему пришлось покинуть клуб из-за сложностей, связанных с его контрактом. Летом 2021 года Месси перебрался в «ПСЖ», где провел два года.

В шести первых матчах за «Майями» Месси забил 9 мячей и отдал 1 ассист.