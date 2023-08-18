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Месси: Мой переход в ПСЖ – это не то, чего я хотел

Общие новости
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(1 голосов)

Я очень доволен решением перейти в Майями

Месси: Мой переход в ПСЖ – это не то, чего я хотел

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси считает, что его переход в клуб МЛС отличается от перехода из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Как я уже говорил раньше, мой переход в «ПСЖ» – это не то, чего я хотел. Тогда все происходило слишком быстро. Это было тяжело, но, к счастью, это очень отличается от того, что происходит со мной сейчас в Майами».

«Могу сказать, что я очень доволен решением, которое мы приняли, не только из-за футбола, но и для моей семьи, как мы живем здесь каждый день, как мы наслаждаемся городом».

36-летний аргентинец выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год. В составе сине-гранатовых он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевых передачи. Ему пришлось покинуть клуб из-за сложностей, связанных с его контрактом. Летом 2021 года Месси перебрался в «ПСЖ», где провел два года.

В шести первых матчах за «Майями» Месси забил 9 мячей и отдал 1 ассист.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
espn.

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Комментарии (3)
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Campеón
18.08.2023 в 15:39
Побачим що скажеш через рікМоже фанати не тільки в Франції а й в США зрозуміють, що ти лопух
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0
0
Dr. House (Поділля)
18.08.2023 в 15:26
Зате так хотів пройдоха татко Хорхе. Слухняний синочок)))
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+2
0
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Campеón
18.08.2023 в 15:37
синочок не розумів. синочок аутіст. йому сказали, що там грошики будуть давати, а в барсі ні, тому він і поперся. але чемп Франції за рівнем став занадто тяжким для нього, чим і заслужив на свист фанатів
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+1
0

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