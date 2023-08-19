Победа Полесья, тренер для Италии, бразильские новички УПЛ. Главные новости за 18 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 18 августа

В четвертом туре УПЛ состоялось два матча. Сначала "Полесье" на выезде обыграло ЛНЗ. Дебютный гол забил бразилец Ариэлсон, житомирская команда с 53-й минуты играла в меньшинстве после удаления Шаповала, но с помощью стандарта удвоила преимущество. И только к концу игры Шестаков один гол отыграл – 1:2, "Полесье" - восьмое, ЛНЗ – 11-й. Затем состоялся поединок между "Зарей" и "Александрией", но голов в этой игре команды так и не создали – ничья 0:0. Луганчане поднялись на 10-е место, "Александрия" идет сразу за тройкой лидеров.

Собственно, об этом уже было известно всем, но требовалось официальное подтверждение. Итак, матчи группового этапа Лиги Чемпионов "Шахтер" будет проводить в немецком Гамбурге на арене "Фолькспаркштадионе", вмещающей 57 тысяч зрителей. В прошлом сезоне, напомним, горняки принимали гостей в Польше.

Роберто Манчини на посту главного тренера Скуадры Адзурры заменил не менее авторитетный Лучано Спалетти, в прошлом сезоне приведший "Наполи" к чемпионству. Его уход из неаполитанского клуба стал неожиданностью, при этом сам специалист заявлял, что ему нужен отдых. Очевидно, что Спалетти уже успел перевести дыхание и готов к новым свершениям. Дебют выпадает на 9 сентября, на игру с Северной Македонией.

Днепровский клуб взял в аренду 20-летнего форварда Маркоса Андре. Срок сделки – один сезон, но с правом выкупа. Предыдущий клуб – "Ретро", на взрослом уровне не играл, на молодежном забивал в среднем один раз в два матча. "Черноморец" в свою очередь взял атакующего хавбека "Атлетико Минейро" Дада. Этот парень на уровне бразильских Серии А и В отыграл почти 120 матчей (7 голов и 11 ассистов).

В пятницу матчем "Вердер" – "Бавария" стартовал очередной сезон в немецкой Бундеслиге. В основе чемпиона уже вышел Гарри Кейн и англичанин сразу же начал набивать статистику. Уже на 4-й минуте он ассистировал Сане, а на 74-й забил сам. После его замены уже в компенсированное арбитром время "Бавария" усилиями Сане и Теля добила бременцев - 0:4.

Очень долго "Ливерпуль" вел борьбу с лондонским клубом за бельгийского опорника "Саутгемптона" Ромео Лавию, но Челси, как и в случае с Кайседо, вышел победителем. За 53 млн. фунтов и 5 млн. возможных бонусов Лавия присоединился к аристократам. "Ливерпуль" в конце концов тоже укрепил опорную зону – за 18 млн пришел 30-летний японец Ватару Эндо, который хорошо проявил себя в "Штутгарте" и является капитаном национальной сборной.