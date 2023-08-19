Победа Полесья, тренер для Италии, бразильские новички УПЛ. Главные новости за 18 августа
А также новый европейский дом Шахтера, дебютный гол Кейна и трансфер Челси
фото - ФК Полісся
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 18 августа
Полесье одержало вторую победу в сезоне, ничья Зари и Александрии
В четвертом туре УПЛ состоялось два матча. Сначала "Полесье" на выезде обыграло ЛНЗ. Дебютный гол забил бразилец Ариэлсон, житомирская команда с 53-й минуты играла в меньшинстве после удаления Шаповала, но с помощью стандарта удвоила преимущество. И только к концу игры Шестаков один гол отыграл – 1:2, "Полесье" - восьмое, ЛНЗ – 11-й. Затем состоялся поединок между "Зарей" и "Александрией", но голов в этой игре команды так и не создали – ничья 0:0. Луганчане поднялись на 10-е место, "Александрия" идет сразу за тройкой лидеров.
Шахтер объявил, где будет играть матчи Лиги Чемпионов
Собственно, об этом уже было известно всем, но требовалось официальное подтверждение. Итак, матчи группового этапа Лиги Чемпионов "Шахтер" будет проводить в немецком Гамбурге на арене "Фолькспаркштадионе", вмещающей 57 тысяч зрителей. В прошлом сезоне, напомним, горняки принимали гостей в Польше.
Италия получила тренера
Роберто Манчини на посту главного тренера Скуадры Адзурры заменил не менее авторитетный Лучано Спалетти, в прошлом сезоне приведший "Наполи" к чемпионству. Его уход из неаполитанского клуба стал неожиданностью, при этом сам специалист заявлял, что ему нужен отдых. Очевидно, что Спалетти уже успел перевести дыхание и готов к новым свершениям. Дебют выпадает на 9 сентября, на игру с Северной Македонией.
Днепр-1 и Черноморец подписали бразильцев
Днепровский клуб взял в аренду 20-летнего форварда Маркоса Андре. Срок сделки – один сезон, но с правом выкупа. Предыдущий клуб – "Ретро", на взрослом уровне не играл, на молодежном забивал в среднем один раз в два матча. "Черноморец" в свою очередь взял атакующего хавбека "Атлетико Минейро" Дада. Этот парень на уровне бразильских Серии А и В отыграл почти 120 матчей (7 голов и 11 ассистов).
Кейн забил дебютный гол за Баварию
В пятницу матчем "Вердер" – "Бавария" стартовал очередной сезон в немецкой Бундеслиге. В основе чемпиона уже вышел Гарри Кейн и англичанин сразу же начал набивать статистику. Уже на 4-й минуте он ассистировал Сане, а на 74-й забил сам. После его замены уже в компенсированное арбитром время "Бавария" усилиями Сане и Теля добила бременцев - 0:4.
Челси снова потратил миллионы, у Ливерпуля тоже усиление
Очень долго "Ливерпуль" вел борьбу с лондонским клубом за бельгийского опорника "Саутгемптона" Ромео Лавию, но Челси, как и в случае с Кайседо, вышел победителем. За 53 млн. фунтов и 5 млн. возможных бонусов Лавия присоединился к аристократам. "Ливерпуль" в конце концов тоже укрепил опорную зону – за 18 млн пришел 30-летний японец Ватару Эндо, который хорошо проявил себя в "Штутгарте" и является капитаном национальной сборной.
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