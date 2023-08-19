Официально: Митрович – игрок Аль-Хиляля

Александар Митрович завершил переход в "Аль-Хиляль". "Фулхэм" получит за форварда 50 млн евро. Контракт с нападающим подписан на три года.

Серб присоединился к Неймару, Рубена Невеша, Милинковича-Савича, Кулибали и других, которые также этим летом оформили переход в саудовский клуб.

Александар перешел к "дачникам" в 2018 году за почти 25 млн евро. Лучший нападающий сборной Сербии в 2022 году стал победителем Чемпионшипа, при этом установил новый рекорд результативности турнира, забив 43 мяча в 44 матчах.