Официально: Митрович – игрок Аль-Хиляля
Трансфер обошелся саудитам в 50 миллионов
Фото: twitter.com
Александар Митрович завершил переход в "Аль-Хиляль". "Фулхэм" получит за форварда 50 млн евро. Контракт с нападающим подписан на три года.
Серб присоединился к Неймару, Рубена Невеша, Милинковича-Савича, Кулибали и других, которые также этим летом оформили переход в саудовский клуб.
Александар перешел к "дачникам" в 2018 году за почти 25 млн евро. Лучший нападающий сборной Сербии в 2022 году стал победителем Чемпионшипа, при этом установил новый рекорд результативности турнира, забив 43 мяча в 44 матчах.
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Источник:twitter.com
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