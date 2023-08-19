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Официально: Митрович – игрок Аль-Хиляля

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Трансфер обошелся саудитам в 50 миллионов

Официально: Митрович – игрок Аль-Хиляля

Фото: twitter.com

Новина українською

Александар Митрович завершил переход в "Аль-Хиляль". "Фулхэм" получит за форварда 50 млн евро. Контракт с нападающим подписан на три года.

Серб присоединился к Неймару, Рубена Невеша, Милинковича-Савича, Кулибали и других, которые также этим летом оформили переход в саудовский клуб.

Александар перешел к "дачникам" в 2018 году за почти 25 млн евро. Лучший нападающий сборной Сербии в 2022 году стал победителем Чемпионшипа, при этом установил новый рекорд результативности турнира, забив 43 мяча в 44 матчах.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Александар Митрович Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
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