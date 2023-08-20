Ничья лидеров УПЛ, новый клуб Малиновского, матчи Забарного и Лунина. Главные новости за 19 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 19 августа

Полтавчане играли на выезде с "Вересом". Все самое интересное произошло в первые 20 минут, когда "Ворскла" повела 0:2 благодаря автоголу и точному удару Юрченко, а ровенчане один мяч отквитали (Шарай). Так в итоге матч и завершился 1:2 в пользу команды Скрипника. "Металлист 1925" принимал "Минай" и выиграл благодаря единственному голу в исполнении Дмитренко. Пока без побед в чемпионате остаются три команды – "Оболонь", "Верес" и "Минай".

"Рух" впервые в текущем сезоне не победил, "Колос" впервые пропустил гол. Но в итоге команды поделили очки. Цуриков забил в первом тайме, Слюбик – после перерыва. "Рух" остается на первом месте с 10 очками, "Колос" обошел "Шахтер" и поднялся на вторую строчку, но горняки сыграют сегодня.

В Первой лиге в группе Б "Ингулец" принимал "Левый Берег", тоже претендовавший на то, чтобы быть одним из лидеров дивизиона. Но петровцы достаточно уверенно взяли свои очки – на голы Сутало и Шершня киевляне ответили лишь на 88-й минуте результативным ударом Слотюка. Второй в дивизионе идет "Виктория", обыгравшая "Диназ" 1:0. Еще один матч в туре – "Чернигов" – "Мариуполь" был перенесен из-за ракетного удара российских уродов по центру Чернигова.

Руслан стал игроком "Дженоа", который только вернулся в высший дивизион. Генуэзцы взяли украинского хавбека в аренду с правом выкупа его в конце сезона за 10 миллионов евро. Именно за такую сумму "Марсель" купил Малиновского у "Аталанты", но с приходом нового тренера на него не рассчитывали во Франции.

Илья вышел в основе, а его команда уже на третьей минуте неожиданно повела в счете. Но команда Клоппа на этот раз избежала потери очков – голы Салаха, Диаса и Жоты определили победителя – 3:1 в пользу "Ливерпуля". Забарного тяжело винить в пропущенных мячах, вся команда не готова к такому уровню.

Что касается других матчей, то центральный в туре сыграли "Манчестер Сити" и "Ньюкасл". Чемпион победил благодаря голу Хулиана Альвареса. "Тоттенхэм" довольно неожиданно расправился с МЮ – 2:0, вместо Кейна забил Сарр, еще один гол манкунианцы забили сами себе.

Пока Кепа Аррисабалага проходит период адаптации, Андрей Лунин защищает ворота "Реала". В игре с "Алмерией" он пропустил уже на третьей минуте – его расстреляли с близкого расстояния. Но Беллингем быстро сравнял, а во втором тайме вывел "Реал" вперед. Винисиус закрепил преимущество – 1:3. Что интересно, "Алмерия" тоже немало атаковали, мяч, по крайней мере, еще 7 раз летел в рамку ворот Андрея, но тот свою работу выполнил уверенно.

В первом туре чемпион "Наполи" одолел "Фрозиноне" 3:1. Осимхен сразу же записал на свой счет дубль. Уверенно выиграл "Интер" - 2:0 у "Монцы", тоже дубль на счету Лаутаро Мартинеса. Новая команда Малиновского пока без Руслана в составе проиграла "Фиорентине" 1:4.

Помните трагедию, произошедшую накануне матча АЕК – "Динамо" Загреб? Тогда хорватские фанаты убили болельщика афинской команды, поэтому игра была отложена. В результате сначала сыграли игру в Загребе. Там АЕК победил 2:1. В Афинах "Динамо" вело 2:0 до 90+2 минуты! А потом Араухо сократил отставание, а на 90+10-й бывший игрок "Динамо" (и загребского, и киевского) Домагой Вида сравнил и вывел АЕК в раунд плей-офф без овертайма и серии пенальти. Там соперником будет бельгийский "Антверпен".