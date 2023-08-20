Лига 1. Боевая ничья Ланса и Ренна

Лига 1. 2-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Ренн 1:1

Голы: Мачадо 3 – Бурижо 53 (п)

В центральном матче второго тура Лиги 1 прошлогодний вице-чемпион "Ланс" поделил очки с "Ренном". Коллектив Брюно Женезьо стал лишь третьей командой в этом календарном году, уехавшей с "Боллар-Делелис" без поражения. Таким образом "кроваво-жёлтые" продолжат поиски первой победы в кампании на следующих выходных, в то время как "Ренн" поднимается на третье место.

"Ланс" начал матч так бодро, словно не было никакого провала в Бресте (3:2) на прошлой неделе. Активность парней Франка Эса вылилась в результативную атаку уже на третьей минуте. Мачадо неотразимо пробил из-за пределов штрафной после нескольких попыток штурма с корнеров. Затем был опаснейший штрафной, неудачно исполненный Фюльжени, и ещё пару опасных подходов к владениям Манданда.

Спустя минут 15 игра успокоилась, но "Ланс" сохранял полный контроль. Хозяева владели территорией и мячом, в то время как "Ренн" в первом тайме ни разу даже не пробил по воротам оппонента. Напоследок перед самым перерывом "Ланс" имел шанс удвоить перевес. Гради наказал гостей за высокую линией забросом через полполя, и Фюльжени в падении с нескольких метров перекинул не только Манданда, но и перекладину ворот. Этот эпизод стал точкой невозврата.

Ведь уже в дебюте второго тайма "Ренн" на ровном месте сравнял счёт. Калимуэндо обокрал Абдул Самеда на его трети поля, хавбек хозяев попытался исправить ошибку, но в итоге лишь завалил Арно в штрафной, подарив "красно-чёрным" пенальти. Бурижо с точки был точен. 1:1. После этого началась совсем другая игра. "Ланс" нервно пытался вернуть утраченное, и матч раскрылся в обе стороны.

Доку в контратаке мог выводить гостей вперёд, но Самба был прекрасен на линии. Гилавоги в ответ запорол классный момент на противоположной половине. На финише хозяева пошли вперёд за 3 очками, но едва не попали в плен. Удары Матича после рикошета и добивани в упор от Калимуэдо на бешеных рефлексах потащил Самба, удержав ничью для "Ланса". 1:1.

Ланс: Самба – Гради, Данзо, Медина – Франковски, Самед, Диуф (Спирингс, 81), Мачадо (Айдара, 75) – Томассон (Гилавоги, 74), Фюльжени (Кошта, 75) – Сотока (Кортес, 89)

Ренн: Манданда – Ассиньон, Омари, Теате, Белосьян (Трюффер, 82) – Бурижо, Сантамария (Матич, 62), Ле Фе (Дуэ, 63) – Блас (Доку, 63), Калимуэндо, Гуири