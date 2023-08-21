Поражение Днепра-1 и Динамо, осечка Шахтера, разгром от Жироны. Главные новости за 20 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 20 августа

Воскресную программу матчей УПЛ открывал поединок вице-чемпиона с серебряным призером. Вроде бы все было спокойно – на 16-й минуте Пихаленок вывел днепрян вперед, реализовав пенальти. Но в начале второго тайма "Оболонь" усилиями Таранухи отыгралась, а на 83-й Краснопир забил победный для пивоваров гол – 1:2. Сразу после игры Александр Кучер взял всю вину за последние неудачи на себя и подал в отставку вместе со всем тренерским штабом. Ранее, напомним, "Днепр-1" простился с Евгением Красниковым. Уже есть слухи, что ведутся переговоры с иностранцем.

Еще один сенсационный результат в туре. Авагимян открыл счет, Ярмоленко после перерыва сравнял, Штогрин снова вывел одесситов вперед, но уже Сидорчук забил в ответ. И тут на поле вышел нигерийский легионер Иеде, который заработал красную для Сироты, а на 90+1-й нашел свой момент – 3:2 в пользу "Черноморца". Команда Григорчука поднялась на второе место, тогда как "Динамо" идет седьмым.

Наконец последний матч тура – "Кривбасс" – "Шахтер". И это была настоящая феерия! Шесть голов, три удаления, осечка фаворита. Уже на 18-й минуте горняки вели 0:2 после голов Кащука и Криськив. Но на 24-й Хомченовский сокращает отставание. Но это еще не все в первом тайме – перед перерывом Криськив делает дубль, однако Кожушко не дает "Шахтеру" уйти на отдых с разницей в два мяча. Во втором тайме Бескоровайный с паса Задераки делает счет 3:3, а после этого команды перешли на удаление – красный свет увидели Хомченовский, Бондаренко и Чигринский. Поэтому "Шахтер" после четырех туров только четвертый, "Кривбасс" – шестой.

В АПЛ в центре внимания было лондонское дерби между "Челси" и "Вест Хэмом". Украинский легионер остался в резерве, но уже после перерыва он заменил получившего травму Чуквуэмеку. Кстати, именно Карни сравнял счет в первом тайме после того, как забил Агер. На 43-й минуте Энцо Фернандес еще и не реализовал пенальти. А вот во втором тайме молотобойцы были более эффективными – Антонио и Пакета обеспечили "Вест Хэму" победу 3:1. "Челси" остается с одним набранным баллом.

Но в этот раз сыграли не так феерично, как в предыдущем туре. Снова Виктор вышел со старта, Артем только на 71-й минуте. Довбик заменил главного героя матча – Стуани, оформившего дубль. В конце концов украинцы результативными действиями не отметились, но их команда победила "Хетафе" 3:0. "Барселона" с трудом, но одолела сопротивление "Кадиса" - 2:0, голы забивали Педри и Ферран Торрес. А вот Бетис и Атлетико сыграли в скучные 0:0.

За океаном состоялся финал Кубка лиг – турнира, в котором принимают участие клубы МЛС и Мексики. Главным ньюзмейкером стал "Интер Майами", точнее Лионель Месси, который забивал в каждом матче. Вот и в решающем против "Нэшвилла" он открыл счет отличным ударом из-за пределов штрафной. Но соперник во втором тайме сравнял, так что пришлось бить пенальти. Серия получилась очень напряженной и затянулась вплоть до момента, когда пробивали вратари. И именно во время их попыток и решилась судьба трофея – "Интер" выиграл. Добавим, что Сергей Кривцов свою попытку реализовал, а во время игры спас команду, защитив ворота. Для Месси этот Кубок стал 44-м в карьере, поэтому он теперь официально самый титулованный игрок в истории (опередил Дани Алвеса).