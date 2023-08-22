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На церемонии награждения Кубка Лиг Месси отдал капитанскую повязку бывшему капитану

Общие новости
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Тренер Интер Майями похвалил Лионеля Месси за великодушие

На церемонии награждения Кубка Лиг Месси отдал капитанскую повязку бывшему капитану

фото - Getty Images

UA-Футбол
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После победы над "Нэшвиллом" в финале Кубка лиг (1:1, по пенальти – 10:9) аргентинец, ставший капитаном "Интера" после прихода в клуб, на время церемонии награждения отдал повязку защитнику Деандре Йедлину, который был капитаном большую часть сезона.

"Он не первый раз делает подобный жест. Вот почему его называют лучшим футболистом мира – не только из-за действий на поле.

То же самое происходит на тренировках: он и Альба собирают молодых игроков, чтобы объяснить, как работать, какие у нас цели. Это действительно помогает команде", – сказал Херардо Мартино.

Следующий матч "Интер Майами" проведет против "Цинциннати" в полуфинале Открытого кубка США. Игра пройдет ночью 24 августа.

Для Месси Кубок лиг стал 44-м командным трофеем, он стал самым титулованным игроком в истории.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
espn

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.08.2023 в 11:52
Несмотря на свой НАСТОЯЩИЙ, мега космический, звездный статус, настоящий мужик - Лео Месси во главу интересов всегда ставил на первое место команду и командные достижения. И вот этот, красивый жест с капитанской повязкой, лучшее тому подтверждение! А тот, кто не имеет НАСТОЯЩИЙ звездный статус, но думает про себя, что он звезда, кто истерит после каждой неудачи, в стиле - "Вот если бы остальные партнеры соответствовали моему уровню...", уже два раза швырял на газон капитанские повязки... Короче, не мужик, а баба, эта португальская нюня.
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