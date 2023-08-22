На церемонии награждения Кубка Лиг Месси отдал капитанскую повязку бывшему капитану

После победы над "Нэшвиллом" в финале Кубка лиг (1:1, по пенальти – 10:9) аргентинец, ставший капитаном "Интера" после прихода в клуб, на время церемонии награждения отдал повязку защитнику Деандре Йедлину, который был капитаном большую часть сезона.

"Он не первый раз делает подобный жест. Вот почему его называют лучшим футболистом мира – не только из-за действий на поле. То же самое происходит на тренировках: он и Альба собирают молодых игроков, чтобы объяснить, как работать, какие у нас цели. Это действительно помогает команде", – сказал Херардо Мартино.

Следующий матч "Интер Майами" проведет против "Цинциннати" в полуфинале Открытого кубка США. Игра пройдет ночью 24 августа.

Для Месси Кубок лиг стал 44-м командным трофеем, он стал самым титулованным игроком в истории.