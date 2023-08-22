На церемонии награждения Кубка Лиг Месси отдал капитанскую повязку бывшему капитану
Тренер Интер Майями похвалил Лионеля Месси за великодушие
фото - Getty Images
После победы над "Нэшвиллом" в финале Кубка лиг (1:1, по пенальти – 10:9) аргентинец, ставший капитаном "Интера" после прихода в клуб, на время церемонии награждения отдал повязку защитнику Деандре Йедлину, который был капитаном большую часть сезона.
"Он не первый раз делает подобный жест. Вот почему его называют лучшим футболистом мира – не только из-за действий на поле.
То же самое происходит на тренировках: он и Альба собирают молодых игроков, чтобы объяснить, как работать, какие у нас цели. Это действительно помогает команде", – сказал Херардо Мартино.
Следующий матч "Интер Майами" проведет против "Цинциннати" в полуфинале Открытого кубка США. Игра пройдет ночью 24 августа.
Для Месси Кубок лиг стал 44-м командным трофеем, он стал самым титулованным игроком в истории.
Популярное сейчас
- Журналист назвал нынешний бюджет Динамо
- Пять самолетов за три дня. Беспилотники ГУР ударили по аэродромам России - источник
- ВСУ за сутки поразили более 30 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Роналду троллит Рамоса за подписчиков в Инстаграм: Тебе нужен ещё один 0, чтобы догнать меня
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО