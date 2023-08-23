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Шахтер купил грузина, Динамо торгует француза, Лунин останется запасным. Главные новости за 22 августа

Общие новости
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День важных трансферов и слухов

Шахтер купил грузина, Динамо торгует француза, Лунин останется запасным. Главные новости за 22 августа

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

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Квалификация ЛЧ: ПСВ не проиграл в Глазго, поражение Кочергина

На старте плей-офф раунда отбора отмечаем голевое чутье Люка де Йонга, который спас ПСВ на поле "Рейнджерс" (2:2). В остальных матчах дня "Ракув" с Владом Кочергиным дома уступил более статусному "Копенгагену" (0:1), а АЕК много атаковал, но все равно проиграл "Антверпену" (0:1).

"Шахтер" подписал защитника сборной Грузии

Ираклий Азаров подписал с "Горняками" пятилетний контракт. По данным СМИ, "Црвена Звезда" получила за 21-летнего левого защитника 3 млн евро. За свою недолгую карьеру Азаров успел трижды выиграть чемпионат Грузии и один раз - Сербии.

Ребров довызвал Караваева в сборную Украины

31-летний динамовец изначально был в резервном списке на Англию и Италию, но, немного подумав, тренер сборной перевел его в основной. Всего за карьеру Караваев сыграл за Украину 47 матчей (2 гола). На прошлой неделе он забил решающий гол в дуэли "Динамо" с "Арисом" в ЛК.

"Динамо" торгует защитника из французской Лиги 2

Как сообщает L’Equipe, потенциального новичка киевлян зовут Исмаил Аанеба, ему 24 года, и он до июня играл в Лиге 2 за "Сошо". Сейчас француз - свободный агент, и помимо "Динамо" им интересуются испанцы и "Ференцварош".

Лунин останется запасным вратарем "Реала" и после травмы Куртуа - СМИ

Об этом говорит журналист Cadena SER, а это серьезно. По его информации, Кепа будет играть и в Примере, и в Лиге чемпионов, как ранее Куртуа. Никаких гарантий практики для Лунина в новом сезоне не предвидится. Травма Тибо вообще ничего для украинца не изменит.

Саудовцы заплатили "Порту" 60 млн евро за Отавио

И куда же без шейхов, сорящих деньгами. 28-летний Отавио играл на "Драгау" с 2014 году и в звезды не выбился, хотя и вызывался в сборную Португалии. 60 млн за него - абсурд, но только не для "Аль-Насра", ранее уже подписавшего Роналду, Мане, Брозовича, Теллеса и Секу Фофана.

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