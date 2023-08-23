В перерыве матча Аль-Насра Роналду конфликтовал с арбитром из-за неназначенного пенальти

"Аль-Наср" завершил первый тайм со счетом 1:1, но сумел одержать победу по итогам матча – 4:2. На счету Криштиану голевая передача на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.

Во время первой половины игры в Лиге чемпионов Азии против "Шабаба Аль-Ахли" возникли два спорных эпизода с участием форварда "Аль-Насра": в штрафной площадке соперника португалец врезался в защитника, которого пытался обыграть, а другому футболисту попал в руку, выполняя удар ножницами.

После свистка на перерыв 38-летний игрок начал кричать на главного судью Фу Мина, махнув рукой перед его лицом. Уходя в раздевалку, он также несколько раз приложил палец к глазу, сигнализируя о необходимости внимательнее следить за игрой, и крикнул: "Проснитесь, проснитесь, черт возьми!"

Затем Роналду толкнул в грудь мужчину с телефоном, пытавшимся сделать селфи с ним.