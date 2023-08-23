  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

В перерыве матча Аль-Насра Роналду конфликтовал с арбитром из-за неназначенного пенальти

Общие новости
(1 голосов)

На счету Криштиану голевая передача на 7-й добавленной ко второму тайму минуте

В перерыве матча Аль-Насра Роналду конфликтовал с арбитром из-за неназначенного пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Наср" завершил первый тайм со счетом 1:1, но сумел одержать победу по итогам матча – 4:2. На счету Криштиану голевая передача на 7-й добавленной ко второму тайму минуте.

Во время первой половины игры в Лиге чемпионов Азии против "Шабаба Аль-Ахли" возникли два спорных эпизода с участием форварда "Аль-Насра": в штрафной площадке соперника португалец врезался в защитника, которого пытался обыграть, а другому футболисту попал в руку, выполняя удар ножницами.

После свистка на перерыв 38-летний игрок начал кричать на главного судью Фу Мина, махнув рукой перед его лицом. Уходя в раздевалку, он также несколько раз приложил палец к глазу, сигнализируя о необходимости внимательнее следить за игрой, и крикнул: "Проснитесь, проснитесь, черт возьми!"

Затем Роналду толкнул в грудь мужчину с телефоном, пытавшимся сделать селфи с ним.

По теме
yellow-arrow
Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков МЛС
yellow-arrow
Шахтер купил грузина, Динамо торгует француза, Лунин останется запасным. Главные новости за 22 августа
yellow-arrow
На церемонии награждения Кубка Лиг Месси отдал капитанскую повязку бывшему капитану
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде