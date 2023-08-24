Геройства Днепра-1, увольнение Ковпака и будущее Бернарду Силвы. Главные новости за 23 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 23 августа.

"Днепр-1" в упорной борьбе добыл выездную ничью в первой матче плей-офф Лиги конференций против "Спартака" (1:1) из Трнавы. Вице-чемпион Украины играл в меньшинстве с 9-й минуты, когда был удалён Сарапий. Несмотря на это, "Днепр-1" долго держался, но таки пропустил на 55-й минуте. Впрочем, вскоре Пихалёнок с пенальти счёт сравнял. В концовке был удалён ещё и Когут, но "Спартак" не сумел дожать команду Городова.

К ответному матчу со "Спартаком" "Днепр-1" обзаведётся новым главным тренером. По информации ТаТоТаке, команду должен возглавить Гонсало Гарсия. 39-летний специалист не был приоритетом для руководства, но в итоге в клубе решили остановиться на его кандидатуре. Ранее Гарсию связывали с "Зарей".

На этом тренерские перетасовки в УПЛ не закончились. ЛНЗ прекратил сотрудничество с Александром Ковпаком, сообщает пресс-служба клуба. Случилось это после сенсационного вылета из Кубка Украины от "Виктории" Сумы (0:1). Также черкасский клуб не лучшим образом дебютировал в УПЛ, проиграв 3 из 4 стартовых матча.

Бернарду Силва определился со своим будущим, подписав новый контракт с "Манчестер Сити". Новая сделка рассчитана на три года. Ранее 29-летним португальцем активно интересовались "Барселона" и ПСЖ. Бернарду выступает на "Этихаде" 6 сезонов, за это время выиграв с клубом 5 титулов АПЛ и Лигу Чемпионов.

В среду состоялись ещё три первых матча плей-офф раунда Лиги Чемпионов. В шаге от группового этапа ЛЧ оказался "Галатасарай", вырвавший победу в Мольде (2:3) за счёт двух результативных действий Икарди (1+1). Также голом и результативной передачей отметилась звезда молодёжного Евро Абель Руис, принеся "Браге" минимальную победу над "Панатинаикосом" (2:1). В последней встрече "Маккаби" Хайфа и бернский "Янг Бойз" голов не забивали.