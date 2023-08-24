"Интер Майами" выиграл все 8 матчей с Месси в составе. В 3 из 8 матчей "Майами" брал верх над своим соперником только по итогам серии пенальти. Из Месси в составе "Интер" обыграл "Крус Асуль" (2:1), "Атланту" (4:0), "Орландо Сити" (3:1), "Даллас" (4:4, по пенальти - 5:3), "Шарлотт" (4:0), "Филадельфию" (4:1), "Нэшвилл" (1:1, по пенальти – 10:9) и "Цинциннати" (3:3, по пенальти – 5:4).

"Майами" забил 25 голов в чужие ворота в игровое время матчей с участием Месси. На счету 36-летнего аргентинца 10 голов и 3 ассиста в 8 матчах.

Две голевые передачи Месси совершил в сегодняшнем матче с "Цинциннати" (3:3, по пенальти – 5:4), состоявшемся на стадии полуфинала Открытого кубка США.