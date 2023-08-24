Месси: Мы с семьей провели два сложных года в Париже, мы не чувствовали себя там хорошо

Лионель Месси объяснил решение перейти в "Интер Майами".

"Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года в Париже, мы не чувствовали себя хорошо и это дорого нам обошлось.

Мы так решили (о переезде в Майами), чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше.

По многим причинам мы решили, что Майами будет соответствующим местом, и сегодня мы уверены, что не ошиблись", – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Apple TV.