Месси: Мы с семьей провели два сложных года в Париже, мы не чувствовали себя там хорошо
Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше
Фото: twitter.com/InterMiamiCF
Лионель Месси объяснил решение перейти в "Интер Майами".
"Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года в Париже, мы не чувствовали себя хорошо и это дорого нам обошлось.
Мы так решили (о переезде в Майами), чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше.
По многим причинам мы решили, что Майами будет соответствующим местом, и сегодня мы уверены, что не ошиблись", – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Apple TV.
На счету 36-летнего аргентинца 10 голов и 3 ассиста в 8 матчах. Сегодня "Интер Майами вышел в финал Кубка США, где сыграет с "Динамо Хьюстон" матч состоится 27 сентября.
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