  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месси: Мы с семьей провели два сложных года в Париже, мы не чувствовали себя там хорошо

Общие новости
(1 голосов)

Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше

Месси: Мы с семьей провели два сложных года в Париже, мы не чувствовали себя там хорошо

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси объяснил решение перейти в "Интер Майами".

"Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года в Париже, мы не чувствовали себя хорошо и это дорого нам обошлось.

Мы так решили (о переезде в Майами), чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше.

По многим причинам мы решили, что Майами будет соответствующим местом, и сегодня мы уверены, что не ошиблись", – сказал форвард «Интер Майами» в интервью Apple TV.

На счету 36-летнего аргентинца 10 голов и 3 ассиста в 8 матчах. Сегодня "Интер Майами вышел в финал Кубка США, где сыграет с "Динамо Хьюстон" матч состоится 27 сентября.

По теме
yellow-arrow
Чемпионат Саудовской Аравии вошел в топ-10 по совокупной стоимости игроков
yellow-arrow
Роналду отправится в Душанбе, Неймар - в Мумбаи и Навбахор, Бензема - в Багдад. Состоялась жеребьека ЛЧ АФК
yellow-arrow
Интер Майами выиграл все 8 матчей с Месси в составе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tycsports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде