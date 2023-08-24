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Чемпионат Саудовской Аравии вошел в топ-10 по совокупной стоимости игроков

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Саудовская лига заняла 10 место в рейтинге опередив нидерландскую Эредивизию

Чемпионат Саудовской Аравии вошел в топ-10 по совокупной стоимости игроков

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Новина українською

Рыночная стоимость игроков чемпионата Саудовской Аравии превысила миллиард евро. Лига вошла в топ-10 (по данным Transfermarkt) чемпионатов по совокупной стоимости.

Саудовская лига заняла 10 место в рейтинге по этому показателю, опередив нидерландскую Эредивизию.

Топ-10 лиг мира на 24.08.23 по совокупной стоимости игроков (в скобках указано количество клубов в чемпионате):

  • 1. АПЛ (20 клубов) – 10,48 млрд. евро;
  • 2. Ла Лига (20) – 4,67 млрд;
  • 3. Серия А(20) – 4,52 млрд;
  • 4. Бундеслига (18) – 4,14 млрд;
  • 5. Лига 1(18) – 3,48 млрд;
  • 6. Чемпионат Бразилии (20) – 1,46 млрд;
  • 7. МЛС (29) – 1,29 млрд;
  • 8. Чемпионат Португалии (18) – 1,24 млрд;
  • 9. Чемпионат Турции (20) – 1,07 млрд;
  • 10. Чемпионат Саудовской Аравии (18) – 1,02 млрд
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В статье: Саудовская Аравия
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Источник:
transfermarkt

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