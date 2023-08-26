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Роналду оформил хет-трик в матче Саудовской Аравии. Также дважды забил Садио Мане

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Звездные бомбардиры Аль-Насра

Роналду оформил хет-трик в матче Саудовской Аравии. Также дважды забил Садио Мане

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках третьего тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях разбил "Аль-Фатех" 5:0. Три гола забил португалец Криштиану Роналду. Он отметился точными ударами на 38-й, 55-й и 90+6-й минутах.

Это первый хет-трик Роналду в официальном матче с февраля месяца.

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Интересно, что еще два гола "Аль-Насра" забил другой звездный форвард – Садио Мане. На один из этих двух голов ему ассистировал Криштиану Роналду.

После трех туров чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" идет на десятой строчке турнирной таблицы, имея в активе три очка. Собственно, сегодняшняя победа стала первой для команды в этом чемпионате.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Садио Мане
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