Карпаты стали лидером, Лунин снова в запасе, первая победа Челси. Главные новости за 25 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 25 августа

Пятый тур во втором по рангу дивизионе начался поединком с очень громкой вывеской – "Металлист" принимал "Карпаты". Однако в этот раз игра получилась односторонней – у львовской команды было полное преимущество. Уже на второй минуте Чачуа открыл счет, а в середине первого тайма Демченко закрепил преимущество. К концу игры Рябов оформил разгром – 0:3 в пользу "Карпат", вышедших на чистое первое место в группе А.

"Аталанта" отправила украинского хавбека в годовую аренду в "Эмполи". Есть ли у нового клуба право выкупить Виктора, не сообщалось. Известно, что кроме "Эмполи" Коваленко предметно интересовался "Нант", но Виктор остался на Апеннинах. Прошлый сезон Виктор провел в составе "Специи", за которую отыграл 20 матчей (1 ассист). "Эмполи" финишировал 14-м в предыдущем чемпионате.

Как и обещал Анчелотти, на "Сельту" с первых минут вышел Кепа Аррисабалага, в то время как Андрей остался в резерве. Новичок свой дебютный матч отстоял на ноль, хоть команда из Виго и много атаковала. Матч складывался весьма непросто для сливочных – в начале игры травму получил Винисиус Жуниор и был заменен, на 68-й Родриго не реализовал пенальти. И только на 81-й Беллингем забил победный гол. Добавим, что англичанин отличился мячом в третьем матче подряд за "Реал".

Михаил, как известно, был травмирован, поэтому даже не попал в заявку на матч против "Лутона". Впрочем, и без украинского вингера аристократы в этот раз получили первые три очка в новом чемпионате. Постарались Рахим Стерлинг, отличившийся дважды с пасов Густо, а также Джексон.

По информации СМИ, Мохамед Салах согласовал детали личного контракта с действующим чемпионом "Аль-Иттихадом", за который уже выступают Бензема, Канте, Фабиньо и Жота. Но еще нужно договориться с "Ливерпулем". Аравийцы готовы предложить 90 миллионов евро, что станет рекордом для саудовского футбола.

"Аль-Наср" стартовал в чемпионате с двух поражений подряд. Но в игре с "Аль-Фатехом" его наконец прорвало. Криштиану Роналду оформил хет-трик, чего с ним не случалось с февраля. Еще два мяча добавил Садио Мане, так что "Аль-Наср" победил 5:0 и начал подниматься из глубин турнирной таблицы.