Полесье уже в лидерах, первая потеря Арсенала, Жирона побеждает. Главные новости за 26 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 26 августа

Достаточно неожиданным результатом завершился поединок между "Александрией", которая в прошлом сезоне до последнего претендовала на еврокубки, и новичком высшего дивизиона "Полесьем". На 77-й минуте Назаренко открыл счет, на 80-й Макуана удвоил преимущество, а на 88-й Будковский поставил точку - 0:3, житомирская команда поднялась в тройку лидеров! В свою очередь "Металлист 1925" на выезде одолел ЛНЗ благодаря единственному результативному удару от Юсова. Харьковчане поднялись в середину турнирной таблицы.

В Английской Премьер-лиге игровой день открывал матч между "Борнмутом" и "Тоттенхэмом". Как ни старался Илья Забарный, но голы Маддисона и Кулушевски определили победителя – 0:2 в пользу шпор. А вот "Арсенал" не смог обыграть "Фулхэм". Пропустив быстрый мяч, канониры смогли отыграться и выйти вперед во второй половине. Но на 87-й Палинья спас для коттеджеров ничью. Зинченко вышел на смену на 56-й минуте. МЮ проявил характер и обыграл "Ноттингем" 3:2, хотя уступал два мяча. "Вест Хэм" обыграл "Брайтон" (1:3) и вышел на первое место!

Виктор вышел со старта, а Артем на 64-й минуте заменил ветерана Стуани. В дебюте встречи "Жирона" повела в счете благодаря голу Эрреры, но андалусцы забили "в раздевалку" – сравнял Гудель. Впрочем, во втором тайме Алейкс Гарсия снова вывел вперед "Жирону", в конце концов, игра так и завершилась – 1:2 в пользу команды украинцев. Цыганков результативными действиями не отличался, Артем имел супершанс, чтобы закрепить преимущество, но не попал в фактически пустые ворота. "Жирона" с семью очками поднялась на второе место в турнирной таблице.

Во втором туре подряд "Рома" теряет очки. Если поначалу это была ничья, то теперь команда Моуриньо вообще проиграла "Вероне" 1:2. С аналогичным счетом "Аталанта" уступила новичку "Фрозиноне". А вот "Милан" обыграл "Торино", еще и убедительно - 4:1. Дебютный гол за россонери провел Пулишич, дубль на счету Жиру.

Дортмундцы не смогли обыграть на выезде "Бохум" – ничья 1:1. А вот "Байер" победил второй раз подряд – аптекари разбили "Боруссию" из Менхенгладбаха 3:0. Кроме леверкузенцев, еще три команды стартовали с двух побед подряд – это "Унион Берлин", "Вольфсбург" и "Фрайбург". "Бавария" свой матч с "Аугсбургом" сыграет сегодня.

В прошлом сезоне "Ланс" в какой-то момент изрядно поджимал ПСЖ, но все же в итоге пришел вторым. В новом сезоне они встретились уже в третьем туре. Но в основу парижан вернулся Мбаппе и они снова выглядят как гранд. Килиан оформил дубль, дебютный гол забил Асенсио, "Ланс" смог провести гол престижа только в компенсированное арбитром время, поэтому 3:1 в пользу ПСЖ.