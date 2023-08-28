Шахтер снова лидер, тренер Зари хочет в отставку, шоу Барселоны. Главные новости за 27 августа
А также упущен шанс Черноморца, джокер Клоппа и новый бомбардир Бундеслиги
фото - Getty Images
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 27 августа
Заря не смогла обыграть Минай и может потерять Лалатовича
Воскресную программу УПЛ открывал матч в Закарпатье. "Заря" быстро забила первой – отличился Волошин, но Витенчук сравнял ударом с пенальти. В дальнейшем шансы выиграть имели как одна, так и другая команды, возможно, закарпатцы даже больше. В итоге все завершилось ничьей 1:1. А уже после игры сербский тренер "Зари" Ненад Лалатович заявил, что не оправдывает надежд, поэтому будет просить президента клуба об отставке.
Шахтер обыграл Колос и вышел на первое место
Все самое интересное произошло в первом тайме. Сначала Назарина открыл счет, затем Кащук закрепил преимущество. В обоих случаях ассистировал Крыськив. Между голами "Шахтер" остался в меньшинстве – Гочолеишвили получил красную. Это уже четвертое удаление в составе горняков с начала чемпионата. Но воспользоваться преимуществом "Колос" не смог – 0:2 в пользу "Шахтера", который одним махом поднимается на вершину турнирной таблицы.
Ворскла одержала свою вторую победу в чемпионате
Лидировать мог бы Черноморец, если бы выиграл в Полтаве. Но в первом тайме подопечные Скрипника дважды ловили моряков на контратаках – сначала забил Степанюк, затем Юрченко. Во втором тайме одесситы смогли один гол отыграть (Пердута в свои ворота), но не больше. "Ворскла" уже десятая, "Черноморец" опустился на четвертую строчку.
Руслан Малиновский дебютировал в составе Дженоа
Хавбек вышел в основе на выездной матч против "Лацио". Отыграл так себе и был заменен на 70-й минуте. Но его команда победила благодаря точному удару Ретеги. Также в воскресенье в Италии "Ювентус" не смог обыграть "Болонью" - 1:1, а "Наполи" был сильнее "Сассуоло" - 2:0.
Ливерпуль обыграл Ньюкасл, Сити идет без потерь
В центральном матче тура все было максимально плохо для Юргена Клоппа – Гордон открыл счет, а на 28-й Ван Дайк получил красную. Но больше "Ливерпуль" не пропустил, а под конец игры вышедший на замену Дарвин Нуньес все перевернул с ног на голову, оформив дубль на 81-й и 90+3-й. "Сити" тоже пришлось помучиться, чтобы обыграть "Шеффилд". Холанд забил очередной мяч, но на 85-й соперник сравнял. Победу спас Руис – у команды Гвардиолы единственной в лиге после трех туров максимум очков.
Барселона и Вильярреал устроили феерическое шоу
На 15-й минуте каталонцы уже вели 0:2 после голов Гави и Де Йонга. Но еще в первом тайме "Вильярреал" отыгрался усилия Фойта и Сорлота. В начале второго уже "Вильярреал" выходит вперед после гола Баены. Но Ферран Торрес после выхода на замену сравнивает, а на 71-й Левандовский, как оказывается, забивает победный гол – 3:4 в пользу "Барсы".
Гарри Кейн набирает обороты в Германии
Второй тур в Бундеслиге завершило региональное дерби между "Баварией" и "Аугсбургом". Чемпион победил, а главным героем стал английский новичок. Он на 40-й реализовал пенальти и сделал счет 2:0 (сначала был автогол), а на 69-й Гарри оформил дубль. Лишь к концу игры "Аугсбург" один мяч отыграл.
Популярное сейчас
- Русин подписал контракт с Сандерлендом - СМИ
- Конкурент Зинченко присоединился к Реал Сосьедаду
- Ямаль - MVP. Вильярреал - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча
- Карпаты стали лидером, Лунин снова в запасе, первая победа Челси. Главные новости за 25 августа
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО
Новости по теме
- 07:36 Зарубежные Полесье уже в лидерах, первая потеря Арсенала, Жирона побеждает. Главные новости за 26 августа
- 07:53 Зарубежные Карпаты стали лидером, Лунин снова в запасе, первая победа Челси. Главные новости за 25 августа
- 06:35 Украинские Поражения Динамо и Зари, еще один украинец в Англии. Главные новости за 24 августа