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Рио Мавуба: Месси забывает, что только ПСЖ пришел за ним, когда он не смог продлить контракт с Барселоной

Общие новости
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Мавуба подверг критике Лионеля Месси за отношение к ПСЖ

Рио Мавуба: Месси забывает, что только ПСЖ пришел за ним, когда он не смог продлить контракт с Барселоной

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинец ушел из парижского клуба летом и стал игроком "Интер Майами". После этого Месси давал понять, что период в "ПСЖ" был для него сложным.

"В каждом интервью мы видим, как Месси чуть-чуть затрагивает "ПСЖ". Я очень удивлен.

Он не должен забывать, что хоть он и не хотел переходить в "ПСЖ", только "ПСЖ" пришел за ним, когда "Барселона" больше не могла платить ему зарплату", – заявил бывший полузащитник сборной Франции, "Бордо" и "Лилля".

Лионель Месси провел за "ПСЖ" 75 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен Интер Майами
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Источник:
Téléfoot

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2023 в 16:41
Странно. Величайший футболист на все времена, гениальный ЛЕО МЕССИ, сказал, что после солнечной Барселоны, где есть море, серый и холодный Париж не совсем понравился его семье. И в игровом плане, ему не было комфортно в ПСЖ. Сказал честно, никого не задевая и не оскорбляя. И что же получается в итоге? А по итогу, есть некоторые идиоты, которые на имени величайшего в истории футболиста всех времен, решили заработать себе ну хоть какой-то авторитет. Кто-нибудь знал до сегодняшнего дня, кто такой рио мавуба? Правильно, никто не знал и до сих пор не знает. Даже, как он выглядит, никому не интересно. Но, тем не менее, пару дней фамилию этого идиота будут обсасывать всякие оды и ромерики...
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
28.08.2023 в 16:27
Меська вообще неблагодарное создание.
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0
-2

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