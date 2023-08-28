Рио Мавуба: Месси забывает, что только ПСЖ пришел за ним, когда он не смог продлить контракт с Барселоной
Мавуба подверг критике Лионеля Месси за отношение к ПСЖ
Фото: twitter.com/InterMiamiCF
Аргентинец ушел из парижского клуба летом и стал игроком "Интер Майами". После этого Месси давал понять, что период в "ПСЖ" был для него сложным.
"В каждом интервью мы видим, как Месси чуть-чуть затрагивает "ПСЖ". Я очень удивлен.
Он не должен забывать, что хоть он и не хотел переходить в "ПСЖ", только "ПСЖ" пришел за ним, когда "Барселона" больше не могла платить ему зарплату", – заявил бывший полузащитник сборной Франции, "Бордо" и "Лилля".
Лионель Месси провел за "ПСЖ" 75 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.
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Источник:Téléfoot
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.08.2023 в 16:41
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oda1979 (Запорожье)
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