Рио Мавуба: Месси забывает, что только ПСЖ пришел за ним, когда он не смог продлить контракт с Барселоной

Аргентинец ушел из парижского клуба летом и стал игроком "Интер Майами". После этого Месси давал понять, что период в "ПСЖ" был для него сложным.

"В каждом интервью мы видим, как Месси чуть-чуть затрагивает "ПСЖ". Я очень удивлен. Он не должен забывать, что хоть он и не хотел переходить в "ПСЖ", только "ПСЖ" пришел за ним, когда "Барселона" больше не могла платить ему зарплату", – заявил бывший полузащитник сборной Франции, "Бордо" и "Лилля".

Лионель Месси провел за "ПСЖ" 75 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.