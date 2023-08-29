Днепру-1 тяжело найти тренера, кто возглавит Зорю, феерия от Симеоне. Главные новости за 28 августа
А также ожидания трансферов Русина и Гармаша
фото - Getty Images
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 28 августа
Оболонь и Кривбас не определили победителя
В еще одном матче 5-го тура УПЛ зрител голов не увидели - сухая ничья 0:0. "Кривбас" упустил возможность подняться в тройку лидеров, команда Юрия Вернидуба идет пятой. В активе "Оболони" 5 очков, пивовары 12-е в турнирной таблице.
Днепру-1 не удалось договориться с испанским тренером
Ранее сообщалось, что главный фаворит на должность наставника днепровской команды – испанец Гонсало Гарсия, проявивший себя в Израиле и Хорватии. Однако клубу так и не удалось с ним договориться из-за ситуации с безопасностью, а именно из-за постоянных обстрелов Днепра россиянами. Таким образом, пока исполняющим обязанности тренера остается Валерий Городов, кто еще рассматривается – неизвестно.
Русин перейдет в Сандерленд
По информации СМИ, Назарий подписал контракт с английским клубом на три года с возможностью продлить еще на год. Сейчас футболист ожидает получения британской визы и не поехал с командой на игру против "Славии". Также сообщалось, что "Заря" была готова продать Русина в "Шахтер", но так и не дождалась устроившего ее предложения.
СМИ назвали основного кандидата на пост тренера Зари
В воскресенье Ненад Лалатович заявил, что уйдет из команды, но еще предстоит провести разговор с президентом. Как сообщили в пресс-службе, этого разговора еще не состоялся. Однако Sport.ua утверждает, что во время сентябрьской паузы на матчи сборных "Зарю" возглавит Валерий Кривенцов, ранее работавший в "Шахтере", "Мариуполе", "Металлисте 1925". Пока же игроками будет заниматься Младен Бартулович.
Гармаш близок к тому, чтобы покинуть Динамо
Денис, как известно, не тренируется с первой командой, поддерживал форму с молодежкой. СМИ сообщают, что он уже нашел себе новый клуб – это хорватский "Осиек". Стороны уже договорились об условиях, но Гармаш должен пройти медосмотр. Пока, правда, неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.
Ингулец впервые потерял очки
Бесспорный лидер на старте сезона в Первой лиге "Ингулец" не смог обыграть "Мариуполь". Петровцы вели до 90+5-й минуты после гола Ситало, но соперника спас Терехов. Сразу же отставание до двух очков сократила сумская "Виктория", победившая "Горняк-Спорт" 1:0. В этой же группе Б "Полтава" поиздевалась над "Кременем" - 0:6. В группе А центральный матч дня сыграли "Эпицентр" и "Нива" из Тернополя. Победили последние 2:3, тернополяне поднялись на третье место.
О результатах в ТОП-чемпионатах
"Интер" на выезде обыграл "Кальяри" 0:2, во втором матче подряд отличился Лаутаро Мартинез, также забил Дюмфрис. В Испании прорвало "Атлетико" – матрасники победили "Райо Вальекано" со счетом 0:7! Интересно, что только у Мораты дубль, остальные головы забивали разные футболисты.
Популярное сейчас
- Ингулец арендовал хавбека молодежной команды Динамо
- Экс-динамовец Соль забил 4 гола в матче чемпионата Кипра
- ВСУ впервые уничтожили редкий российский комплекс Свет-КУ. ВИДЕО
- Поражения Динамо и Зари, еще один украинец в Англии. Главные новости за 24 августа
- Личный телохранитель Месси с ним абсолютно везде. Его нанял лично Бекхэм. ВИДЕО
- Иногда нужно просто сказать спасибо. Михаил Мудрик посетил церковь. ФОТО
Новости по теме
- 07:24 Зарубежные Шахтер снова лидер, тренер Зари хочет в отставку, шоу Барселоны. Главные новости за 27 августа
- 07:36 Зарубежные Полесье уже в лидерах, первая потеря Арсенала, Жирона побеждает. Главные новости за 26 августа
- 07:53 Зарубежные Карпаты стали лидером, Лунин снова в запасе, первая победа Челси. Главные новости за 25 августа