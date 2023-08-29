Днепру-1 тяжело найти тренера, кто возглавит Зорю, феерия от Симеоне. Главные новости за 28 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 28 августа

В еще одном матче 5-го тура УПЛ зрител голов не увидели - сухая ничья 0:0. "Кривбас" упустил возможность подняться в тройку лидеров, команда Юрия Вернидуба идет пятой. В активе "Оболони" 5 очков, пивовары 12-е в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что главный фаворит на должность наставника днепровской команды – испанец Гонсало Гарсия, проявивший себя в Израиле и Хорватии. Однако клубу так и не удалось с ним договориться из-за ситуации с безопасностью, а именно из-за постоянных обстрелов Днепра россиянами. Таким образом, пока исполняющим обязанности тренера остается Валерий Городов, кто еще рассматривается – неизвестно.

По информации СМИ, Назарий подписал контракт с английским клубом на три года с возможностью продлить еще на год. Сейчас футболист ожидает получения британской визы и не поехал с командой на игру против "Славии". Также сообщалось, что "Заря" была готова продать Русина в "Шахтер", но так и не дождалась устроившего ее предложения.

В воскресенье Ненад Лалатович заявил, что уйдет из команды, но еще предстоит провести разговор с президентом. Как сообщили в пресс-службе, этого разговора еще не состоялся. Однако Sport.ua утверждает, что во время сентябрьской паузы на матчи сборных "Зарю" возглавит Валерий Кривенцов, ранее работавший в "Шахтере", "Мариуполе", "Металлисте 1925". Пока же игроками будет заниматься Младен Бартулович.

Денис, как известно, не тренируется с первой командой, поддерживал форму с молодежкой. СМИ сообщают, что он уже нашел себе новый клуб – это хорватский "Осиек". Стороны уже договорились об условиях, но Гармаш должен пройти медосмотр. Пока, правда, неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

Ингулец впервые потерял очки

Бесспорный лидер на старте сезона в Первой лиге "Ингулец" не смог обыграть "Мариуполь". Петровцы вели до 90+5-й минуты после гола Ситало, но соперника спас Терехов. Сразу же отставание до двух очков сократила сумская "Виктория", победившая "Горняк-Спорт" 1:0. В этой же группе Б "Полтава" поиздевалась над "Кременем" - 0:6. В группе А центральный матч дня сыграли "Эпицентр" и "Нива" из Тернополя. Победили последние 2:3, тернополяне поднялись на третье место.

О результатах в ТОП-чемпионатах

"Интер" на выезде обыграл "Кальяри" 0:2, во втором матче подряд отличился Лаутаро Мартинез, также забил Дюмфрис. В Испании прорвало "Атлетико" – матрасники победили "Райо Вальекано" со счетом 0:7! Интересно, что только у Мораты дубль, остальные головы забивали разные футболисты.