Роналду оформил дубль и отдал голевую в матче чемпионата Саудовской Аравии
Забивает два матча подряд
Фото: twitter.com/AlNassrFC
Криштиану Роналду оформил дубль и отдал результативный пас в матче чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Шабабом". Португалец забивает уже во втором матче подряд.
Криштиану реализовал два пенальти: на 13-ой и 38-ой минутах встречи, а также отдал результативный пас на Садио Мане.
В прошлом матче Криштиану оформил хет-трик против "Аль-Фатеха" (3:0).
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