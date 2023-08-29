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Роналду оформил дубль и отдал голевую в матче чемпионата Саудовской Аравии

Общие новости
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Забивает два матча подряд

Роналду оформил дубль и отдал голевую в матче чемпионата Саудовской Аравии

Фото: twitter.com/AlNassrFC

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Криштиану Роналду оформил дубль и отдал результативный пас в матче чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Шабабом". Португалец забивает уже во втором матче подряд.

Криштиану реализовал два пенальти: на 13-ой и 38-ой минутах встречи, а также отдал результативный пас на Садио Мане.

В прошлом матче Криштиану оформил хет-трик против "Аль-Фатеха" (3:0).

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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