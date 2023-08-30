Шахтер продлил форварда, Гармаш нашел новый клуб, АПЛ назвала лучшего игрока. Главные новости за 29 августа

"Галатасарай" и дома справился с норвежским "Мольде" (2:1), что позволило туркам впервые за три года выйти в группу ЛЧ. Еще дольше - целых десять лет - до этой стадии не добиралась "Брага", но вчера обыграла "Панатинаикос" (1:0) и мечта сбылась. Также отмечаем успех "Янг Бойз" - швейцарцы на финише квалификации разбили "Маккаби" 3:0.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года. 22-летний Сикан пребывает в системе "Горняков" с 2019-го, побывал в двух арендах и все равно сыграл за клуб 60 матчей, забив 12 голов. Далеко не топ-результативность, но в клубе, похоже, видят потенциал.

Это решения Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Эрлинг Холанд в прошлом чемпионате забил 36 голов в 35 турах, а его "Манчестер Сити" стал чемпионом. В то же время Букайо Сака был лидером второй команды сезона, "Арсенала" - у него 15 голов и 11 ассистов. Выглядят награды логично.

"Шпоры" проиграли по пенальти "Фулхэму", хотя били почти все основные игроки. Также отмечаем победу "Борнмута" над "Суонси" (3:2) - Илья Забарный за своих не играл, его готовят на АПЛ, а вот Николай Кухаревич отбегал за "Лебедей" около получаса. Также 78 минут от тренера "Брентфорда" получил Егор Ярмолюк - его команда лишь по пенальти победила крохотный "Ньюпорт".

33-летний хавбек уже согласовал договор с "Осиеком", его подпишут сегодня. Полноценный переход или аренда - неясно, но в любом случае для "Динамо" это уже не потеря; Мирча Луческу на Гармаша давно не рассчитывает.

34-летний защитник объявил, что уступает дорогу молодым. У Альбы была выдающаяся карьера в сборной Испании - он дебютировал за нее в 2011 году, вскоре выиграл Евро-2012, а в этом году торжествовал и в Лиге наций. Всего Жорди набегал в красной футболке "Фурии" 93 матча, забив 10 голов.