  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду: Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками

Общие новости
(1 голосов)

У Криштиану дубль и ассист

Роналду: Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии над "Аль-Шабабом" (4:0). Криштиану реализовал два пенальти: на 13-й и 38-й минутах встречи, а также отдал результативный пас на Садио Мане.

"Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками! Фантастическая игра команды! Вперед, "Аль-Наср"! — написал Роналду в соцсетях.

"Аль-Наср" набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Лиги. У Криштиану 5 голов и 2 ассиста в 3 матчах Лиги

По теме
yellow-arrow
Рафинья заменит в сборной Бразилии Винисиуса
yellow-arrow
Шахтер продлил форварда, Гармаш нашел новый клуб, АПЛ назвала лучшего игрока. Главные новости за 29 августа
yellow-arrow
Роналду оформил дубль и отдал голевую в матче чемпионата Саудовской Аравии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Cristiano Ronaldo

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде