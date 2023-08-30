Роналду: Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии над "Аль-Шабабом" (4:0). Криштиану реализовал два пенальти: на 13-й и 38-й минутах встречи, а также отдал результативный пас на Садио Мане.

"Какая потрясающая атмосфера на нашем стадионе! Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками! Фантастическая игра команды! Вперед, "Аль-Наср"! — написал Роналду в соцсетях.

"Аль-Наср" набрал 6 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице Лиги. У Криштиану 5 голов и 2 ассиста в 3 матчах Лиги