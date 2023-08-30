Бывший легионер Динамо объявил о завершении карьеры в 32 года
Адмир Мехмеди повесил бутсы на гвоздь
Фото: із відкритих джерел
Швейцарский полузащитник Адмир Мехмеди завершил карьеру профессионального игрока. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Украинским болельщиками Мехмеди известен по выступлениям за киевское "Динамо". Он защищал цвета "бело-синих" в период с 2012 по 2014 годы. В общей сложности он провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Последним клубом 32-летнего футболиста был "Антальяспор", контракт с которым он разорвал в начале лета. В течение карьеры он успел также поиграть за "Цюрих", "Фрайбург", "Байер" и "Вольфсбург". В его активе 76 поединков за сборную Швейцарии.
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