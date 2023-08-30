  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бывший легионер Динамо объявил о завершении карьеры в 32 года

Общие новости
(1 голосов)

Адмир Мехмеди повесил бутсы на гвоздь

Бывший легионер Динамо объявил о завершении карьеры в 32 года

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Швейцарский полузащитник Адмир Мехмеди завершил карьеру профессионального игрока. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Украинским болельщиками Мехмеди известен по выступлениям за киевское "Динамо". Он защищал цвета "бело-синих" в период с 2012 по 2014 годы. В общей сложности он провел 31 матч, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Последним клубом 32-летнего футболиста был "Антальяспор", контракт с которым он разорвал в начале лета. В течение карьеры он успел также поиграть за "Цюрих", "Фрайбург", "Байер" и "Вольфсбург". В его активе 76 поединков за сборную Швейцарии.

По теме
yellow-arrow
Роналду: Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками
yellow-arrow
Рафинья заменит в сборной Бразилии Винисиуса
yellow-arrow
Шахтер продлил форварда, Гармаш нашел новый клуб, АПЛ назвала лучшего игрока. Главные новости за 29 августа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде