  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Трагическая участь Металлиста 1925, новый Лунин для Реала и месть ПСВ. Главные новости за 30 августа

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 августа

Трагическая участь Металлиста 1925, новый Лунин для Реала и месть ПСВ. Главные новости за 30 августа

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 августа.

Металлист 1925 может прекратить существование

"Металлист 1925" находится на грани исчезновения из-за ухода главного инвестора компании "AES Group". Из-за ракетных ударов России пострадал бизнес владельцев клуба, поэтому "клуб на 95% прекращает свое существование". 31 августа должна состояться решающая встреча руководства клуба с футболистами, на которой будет объявлена дальнейшая судьба клуба.

ПСВ возвращается в ЛЧ

ПСВ взял реванш у "Рейнджерс" за поражение в прошлогоднем плей-офф раунде Лиги Чемпионов. После результативной ничьи в Глазго (2:2) парни Петера Боса уничтожили шотландцев на своём поле со счётом 5:1. Де Йонг забил в пятом матче отбора подряд, а Сайбари оформил дубль. Также в групповой этап ЛЧ прошли "Антверпен" и "Копенанген". Последние прошли "Ракув" Владислава Кочергина.

Павар перешёл в Интер

Бенжамен Павар стал игроком "Интера". Финалисты последнего розыгрыша ЛЧ заплатят за 27-летнего защитника 30 миллионов евро. Ещё два миллиона может достаться "Баварии" в качестве бонусов. Чемпион мира выступал в "Баварии" с 2019-го года. В Милане Павар сможет играть на любимой позиции в центре обороны. Напомним, в Мюнхене его преимущественно использовали справа.

Новый тренер ЛНЗ

Олег Дулуб официально назначен главным тренером черкасского ЛНЗ. На этом посту белорусский специалист заменил Александра Ковпака, который был уволен на прошлой неделе. Ранее 57-летний Дулуб работал с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом", откуда был уволен в марте. ЛНЗ в первых пяти турах УПЛ проиграл четыре матча, а также вылетел из Кубка Украины.

16-летний украинец в Реале

"Реал Мадрид" близок к подписанию 16-летнего украинского голкипера Ильи Волошина, выступающего за испанский "Райо Махадаонда" из третьей по силе лиги Испании. Мадрид ведет переговоры с "Райо" по поводу компенсации за юниора. Двухметровый Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск (с 2014 по 2019 год) и вызывается в юношескую сборную Украины Ю-17. Последним клубом в Украине был ДВУФК (Днепр).

По теме
yellow-arrow
Эден Азар этим летом отклонил шесть предложений от клубов
yellow-arrow
Бывший легионер Динамо объявил о завершении карьеры в 32 года
yellow-arrow
Роналду: Очень рад отпраздновать эту победу с нашими болельщиками
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде