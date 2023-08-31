Трагическая участь Металлиста 1925, новый Лунин для Реала и месть ПСВ. Главные новости за 30 августа

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 30 августа.

"Металлист 1925" находится на грани исчезновения из-за ухода главного инвестора компании "AES Group". Из-за ракетных ударов России пострадал бизнес владельцев клуба, поэтому "клуб на 95% прекращает свое существование". 31 августа должна состояться решающая встреча руководства клуба с футболистами, на которой будет объявлена дальнейшая судьба клуба.

ПСВ взял реванш у "Рейнджерс" за поражение в прошлогоднем плей-офф раунде Лиги Чемпионов. После результативной ничьи в Глазго (2:2) парни Петера Боса уничтожили шотландцев на своём поле со счётом 5:1. Де Йонг забил в пятом матче отбора подряд, а Сайбари оформил дубль. Также в групповой этап ЛЧ прошли "Антверпен" и "Копенанген". Последние прошли "Ракув" Владислава Кочергина.

Бенжамен Павар стал игроком "Интера". Финалисты последнего розыгрыша ЛЧ заплатят за 27-летнего защитника 30 миллионов евро. Ещё два миллиона может достаться "Баварии" в качестве бонусов. Чемпион мира выступал в "Баварии" с 2019-го года. В Милане Павар сможет играть на любимой позиции в центре обороны. Напомним, в Мюнхене его преимущественно использовали справа.

Олег Дулуб официально назначен главным тренером черкасского ЛНЗ. На этом посту белорусский специалист заменил Александра Ковпака, который был уволен на прошлой неделе. Ранее 57-летний Дулуб работал с "Карпатами", "Черноморцем" и "Львовом", откуда был уволен в марте. ЛНЗ в первых пяти турах УПЛ проиграл четыре матча, а также вылетел из Кубка Украины.

"Реал Мадрид" близок к подписанию 16-летнего украинского голкипера Ильи Волошина, выступающего за испанский "Райо Махадаонда" из третьей по силе лиги Испании. Мадрид ведет переговоры с "Райо" по поводу компенсации за юниора. Двухметровый Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск (с 2014 по 2019 год) и вызывается в юношескую сборную Украины Ю-17. Последним клубом в Украине был ДВУФК (Днепр).