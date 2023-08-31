  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду установил рекорд по забитым голам в национальных лигах

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

У Криштиану 517 голов в национальных лигах

Роналду установил рекорд по забитым голам в национальных лигах

Фото: twitter.com/AlNassrFC

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в национальных лигах.

В матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Шабаба" Роналду отметился дублем в составе "Аль-Насра", забив 516-й и 517-й голы в национальных лигах.

Из его 517 голов три были забиты в чемпионате Португалии ("Спортинг"), 103 – в АПЛ ("Манчестер Юнайтед"), 311 – в Ла Лиге ("Реал Мадрид"), 81 – в Серии А ("Ювентус") и 19 – в чемпионате Саудовской Аравии ( "Аль Наср").

Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду единолично стал лучшим бомбардиром национальных лиг, обойдя Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша (по 515 голов).

Отметим, что лишь троим игрокам удалось достичь отметки в 500 голов в национальных лигах. У Лионеля Месси на данный момент 496 забитых мячей.

По теме
yellow-arrow
Как Гуллит на 45 минут стал Райкардом. К годовщине двойного звездного дебюта в сборной Нидерландов
yellow-arrow
Трагическая участь Металлиста 1925, новый Лунин для Реала и месть ПСВ. Главные новости за 30 августа
yellow-arrow
Эден Азар этим летом отклонил шесть предложений от клубов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
iffhs

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде