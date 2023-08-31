Роналду установил рекорд по забитым голам в национальных лигах

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по голам в национальных лигах.

В матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Шабаба" Роналду отметился дублем в составе "Аль-Насра", забив 516-й и 517-й голы в национальных лигах.

Из его 517 голов три были забиты в чемпионате Португалии ("Спортинг"), 103 – в АПЛ ("Манчестер Юнайтед"), 311 – в Ла Лиге ("Реал Мадрид"), 81 – в Серии А ("Ювентус") и 19 – в чемпионате Саудовской Аравии ( "Аль Наср").

Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), Роналду единолично стал лучшим бомбардиром национальных лиг, обойдя Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша (по 515 голов).

Отметим, что лишь троим игрокам удалось достичь отметки в 500 голов в национальных лигах. У Лионеля Месси на данный момент 496 забитых мячей.