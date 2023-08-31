Гвардиола - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА
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Фото: Getty Images
Пеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона по версии УЕФА. Он обошел Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти.
Гвардиола завоевал с "Манчестер Сити" требл и вчера стал победителем Суперкубка УЕФА. Лучано Спаллетти добыл первое за 33 года Скудетто для "Наполи", а Симоне Индзаги вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов и завоевал Суперкубок Италии и Кубок Италии.
На церемонии также назвали лучшую тренера женщину и лучших игрока и женщину игрока.
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