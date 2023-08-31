Обошел Месси: Холанд – лучший игрок cезона по версии УЕФА
Де Брюйне тоже не у дел
Фото: Getty Images
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА. Он обошел Кевина де Брюйне и Лионеля Месси.
В голосовании принимали участие тренеры клубов из еврокубков прошло сезона, тренеры национальных сборных УЕФА, а также отобраные журналисты.
Напомним, что Холанд и де Брюйне завоевали требл с "Манчестер Сити". Бельгиец был ключевым игроком команды, тогда как Эрлинг стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. Он также побил рекорд результативности за сезон в Английской Премьер-лиге, поразив ворота соперников 36 раз.
???? The 2022/23 UEFA Men's Player of the Year is ERLING HAALAND!— UEFA (@UEFA) August 31, 2023
Goal after goal was followed by medal after medal as the Norwegian striker and his team-mates swept all before them in his debut season in England.
Congratulations, @ErlingHaaland!#UEFAawards pic.twitter.com/8zCSDY5QAw
Популярное сейчас
- Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов
- Повторение финала 1999-го и Барса для Шахтера. Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов
- Днепр-1 - Спартак: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Шахтер продлил форварда, Гармаш нашел новый клуб, АПЛ назвала лучшего игрока. Главные новости за 29 августа
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
- Осталось еще 97. Александр Зинченко поздравил жену с годовщиной свадьбы. ФОТО
Новости по теме
- 06:35 Украинские Динамо победило Арис, Днепр-1 вылетел в ЛК, Малиновский перейдет в Дженоа. Главные новости за 17 августа
- 16:13 Зарубежные Месси, Холанд и де Брюйне – финальные претенденты на лучшего игрока сезона от УЕФА
- 23:12 Зарубежные Месси, Педри и Путельяс - лауреаты Золотого мяча 2021. Как это было