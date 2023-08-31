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Обошел Месси: Холанд – лучший игрок cезона по версии УЕФА

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Де Брюйне тоже не у дел

Обошел Месси: Холанд – лучший игрок cезона по версии УЕФА

Фото: Getty Images

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА. Он обошел Кевина де Брюйне и Лионеля Месси.

В голосовании принимали участие тренеры клубов из еврокубков прошло сезона, тренеры национальных сборных УЕФА, а также отобраные журналисты.

Напомним, что Холанд и де Брюйне завоевали требл с "Манчестер Сити". Бельгиец был ключевым игроком команды, тогда как Эрлинг стал лучшим бомбардиром сезона в АПЛ и Лиге чемпионов. Он также побил рекорд результативности за сезон в Английской Премьер-лиге, поразив ворота соперников 36 раз.

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В статье: Лионель Месси УЕФА Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
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