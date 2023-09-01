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СМИ: Аль-Иттихад и Ливерпуль согласовали трансфер Салаха

Общие новости
(1 голосов)

Огромный удар по атаке "Ливерпуля" прямо перед закрытием трансферного окна

СМИ: Аль-Иттихад и Ливерпуль согласовали трансфер Салаха

фото - Getty Images

Новина українською

"Аль-Иттихад" и "Ливерпуль" согласовал трансфер Мохаммеда Салаха, сообщает Okaz. Нападающий прибудет в Джидду вечером 1-го сентября.

Считается, что саудовский клуб заплатит "красным" коллосальные 150 миллионов евро. У Мохаммеда остается 2 года по контракту с "Ливерпулем".

В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Египтянину 31 год и он провел 6 последних лет в стане "красных". Последние несколько лет вокруг Мохаммеда регулярно витали слухи об уходе.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
01.09.2023 в 01:02
За 150 можна продавати. Ніхто і ніколи за нього більше не дасть таку суму. А роки йдуть, з кожним сезоном він буде здавати. Поки цей чіт код з тупими арабами працює, треба користуватися моментом. А заміна в будь якому випадку знайдеться
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ФутбольнийГеній (Рівне)
01.09.2023 в 00:56
Астанавітєсь!
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