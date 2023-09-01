СМИ: Аль-Иттихад и Ливерпуль согласовали трансфер Салаха

"Аль-Иттихад" и "Ливерпуль" согласовал трансфер Мохаммеда Салаха, сообщает Okaz. Нападающий прибудет в Джидду вечером 1-го сентября.

Считается, что саудовский клуб заплатит "красным" коллосальные 150 миллионов евро. У Мохаммеда остается 2 года по контракту с "Ливерпулем".

В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Египтянину 31 год и он провел 6 последних лет в стане "красных". Последние несколько лет вокруг Мохаммеда регулярно витали слухи об уходе.