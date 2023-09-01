СМИ: Аль-Иттихад и Ливерпуль согласовали трансфер Салаха
Огромный удар по атаке "Ливерпуля" прямо перед закрытием трансферного окна
фото - Getty Images
"Аль-Иттихад" и "Ливерпуль" согласовал трансфер Мохаммеда Салаха, сообщает Okaz. Нападающий прибудет в Джидду вечером 1-го сентября.
Считается, что саудовский клуб заплатит "красным" коллосальные 150 миллионов евро. У Мохаммеда остается 2 года по контракту с "Ливерпулем".
В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Египтянину 31 год и он провел 6 последних лет в стане "красных". Последние несколько лет вокруг Мохаммеда регулярно витали слухи об уходе.
مصادر #عكاظ— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) August 31, 2023
حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء غد الجمعة.
✍️: عادل الماس @almas_adel#عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/z8RyS93Ojr
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