Первая победа Вереса в УПЛ, Яремчук в Испании, Русин в Англии. Главные новости за 1 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за пятницу, 1 сентября

Жребий определил для луганцев очень интересную с точки зрения географии группу. Итак, "Заря" сыграет с "Гентом", который в прошлом сезоне финишировал пятым в чемпионате Бельгии, с бронзовым призером чемпионата Израиля "Маккаби" Тель-Авив, а также с чемпионом Исландии "Брейдабликом". Первый тур запланирован уже на 21 сентября.

Ровенчане открывали шестой тур УПЛ, принимая "Черноморец". Уже на десятой минуте одесситы остались в меньшинстве – красную получил Салюк. Но это не помешало открыть счет – отметился Путря. Впрочем, еще до перерыва Яго с пенальти сравнял, а Станислав Шарай вывел хозяев вперед. Во втором тайме уже Владислав Шарай закрепил преимущество. 3:1 в пользу "Вереса", который в турнирной таблице поднялся на 14 место.

Пока россонеры идут без потерь в Серии А. В третьем туре они на выезде одолели "Рому". Жиру забил в дебюте с пенальти, а Леау удвоил преимущество в начале второго тайма. Лишь в компенсированное арбитром время Спинаццола забил гол престижа. Команда Моуриньо имеет только 1 очко и плетется в зоне вылета!

Достаточно неожиданно форвард сборной Украины, проведший далеко не лучшие два последних года, будет играть в ТОП-чемпионате – Ла Лиге. Романа на один сезон арендовала "Валенсия". Правда, исторический испанский гранд переживает не самое лучшее время, в прошлом сезоне летучие мыши финишировали лишь 14-ми. Яремчук – четвертый украинец, который будет играть в нынешней Ла Лиге.

"Сандерленд" все же объявил о переходе форварда "Зари" Назария Русина. Стороны подписали контракт на четыре года с возможностью продлить еще на год. По информации Transfermarkt, "Заря" получит за своего игрока 2,5 млн евро. Заметим, что "Сандерленд" выступает в Чемпионшипе – втором по рангу дивизионе Англии, прошлый сезон он завершил шестым. Пока в активе черных котов 4 очка после 4-х туров.

Во-первых, горняки взяли аренду из бельгийского "Зюльте-Варегем" танзанийского левого защитника Новатуса Мироши. Переход этого игрока, скорее всего, произошел по инициативе Патрика Ван Леувена, знающего этого парня еще с "Маккаби". Также "Шахтер" подписал 31-летнего голкипера Артура Рудько – воспитанника "Динамо", который прошлый год провел в Польше, но принадлежал "Металлисту". Также горняки отпустили в "Колос" Андрея Тотовицкого, а "Металлист 1925" арендовал форварда Андрея Борячука и защитника Марьяна Фарину.

Если верить Transfermarkt, то в последний день трансферного окна в Европе клубы купили игроков более чем на полмиллиарда евро. Самый дорогой переход оформил ПСЖ – за 95 млн к парижанам присоединился форвард "Айнтрахта" Рендал Коло-Муани. "Манчестер Сити" потратил 62 млн на Матеуса Нунеша из "Вулверхэмптона". При этом горожане за 47 миллионов продали в "Челси" Коула Палмера. "Ливерпуль" за 40 млн купил Райана Гравенберха из "Баварии", а "Тоттенхэм" выложил 55 млн за Бреннана Джонсона из "Ноттингем Форест". МЮ арендовал у "Фиорентины" Амрабата за 10 млн, а "Барселона" взяла на сезон двух португальцев – Жоау Канселу и Жоау Феликса.