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Аль-Хиляль сделал безумный камбек против Аль-Иттихада. Бензема забил пяткой, а Митрович оформил хет-трик

Общие новости
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Матч с семью голами

Аль-Хиляль сделал безумный камбек против Аль-Иттихада. Бензема забил пяткой, а Митрович оформил хет-трик

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках пятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" встречался на своем поле с "Аль-Хилялем". Матч получился очень эмоциональным.

Уже на 20 минуте команды обменялись голами, а к концу первого тайма “Аль-Иттихад” вел в два мяча. Один из них забил действующий обладатель Золотого мяча Карим Бензема, пятой переведя мяч в ворота.

Однако во втором тайме "Аль-Хиляль" забил трижды. В частности, к своему голу на 20-й минуте добавил еще два бывший нападающий "Фулхэма" Александар Митрович.

В настоящее время две команды идут в лидерах турнирной таблицы Саудовской Аравии. "Аль-Хиляль" имеет в активе 12 очков за пять матчей, а "Аль-Иттихад" - 13.

"Аль-Иттихад" - "Аль-Хиляль" 3:4

Голы: Ромариньо 16, Бензема 38, Хамдалла 45+8 – Митрович 20, 60, 65 (пен.), Аль-Давсари 71

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В статье: Карим Бензема Фабиньо Калиду Кулибали Александар Митрович Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Сергей Милинкович-Савич Н'Голо Канте Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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