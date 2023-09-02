Аль-Хиляль сделал безумный камбек против Аль-Иттихада. Бензема забил пяткой, а Митрович оформил хет-трик
Матч с семью голами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках пятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" встречался на своем поле с "Аль-Хилялем". Матч получился очень эмоциональным.
Уже на 20 минуте команды обменялись голами, а к концу первого тайма “Аль-Иттихад” вел в два мяча. Один из них забил действующий обладатель Золотого мяча Карим Бензема, пятой переведя мяч в ворота.
????⚫️ Benzema pone al Ittihad 2-1 arriba con este lujo de definición!— Gol Saudí ???????? ⚽️ - Fútbol de Arabia Saudita (@GolSaudi) September 1, 2023
Gran gesto técnico del delantero francés. ????⚽️pic.twitter.com/bx7g4TAFnL
Однако во втором тайме "Аль-Хиляль" забил трижды. В частности, к своему голу на 20-й минуте добавил еще два бывший нападающий "Фулхэма" Александар Митрович.
В настоящее время две команды идут в лидерах турнирной таблицы Саудовской Аравии. "Аль-Хиляль" имеет в активе 12 очков за пять матчей, а "Аль-Иттихад" - 13.
"Аль-Иттихад" - "Аль-Хиляль" 3:4
Голы: Ромариньо 16, Бензема 38, Хамдалла 45+8 – Митрович 20, 60, 65 (пен.), Аль-Давсари 71
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