  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду достиг отметки в 850 голов в игровой карьере

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Фантастическая цифра!

Роналду достиг отметки в 850 голов в игровой карьере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на выезде разгромил "Аль-Хазм" – со счетом 5:1.

Четвертый мяч гостей в этом поединке записал на свой счет Криштиану Роналду. Португальский нападающий отличился забитым мячом на 68-й минуте встречи.

Этот гол стал юбилейным для 38-летнего форварда, а именно 850-м в игровой карьере. Примечательно, что Роналду продолжает лидировать по голам в официальных матчах в истории футбола.

По теме
yellow-arrow
Аль-Хиляль сделал безумный камбек против Аль-Иттихада. Бензема забил пяткой, а Митрович оформил хет-трик
yellow-arrow
Первая победа Вереса в УПЛ, Яремчук в Испании, Русин в Англии. Главные новости за 1 сентября
yellow-arrow
Как Гуллит на 45 минут стал Райкардом. К годовщине двойного звездного дебюта в сборной Нидерландов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде