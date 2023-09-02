Роналду достиг отметки в 850 голов в игровой карьере
Фантастическая цифра!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на выезде разгромил "Аль-Хазм" – со счетом 5:1.
Четвертый мяч гостей в этом поединке записал на свой счет Криштиану Роналду. Португальский нападающий отличился забитым мячом на 68-й минуте встречи.
Этот гол стал юбилейным для 38-летнего форварда, а именно 850-м в игровой карьере. Примечательно, что Роналду продолжает лидировать по голам в официальных матчах в истории футбола.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ????????— SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 2, 2023
E vão 850! ????????#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #betclicsaudita #alhazem #alnassr pic.twitter.com/XxWYLBmZS4
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