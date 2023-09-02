Роналду достиг отметки в 850 голов в игровой карьере

В рамках 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" на выезде разгромил "Аль-Хазм" – со счетом 5:1.

Четвертый мяч гостей в этом поединке записал на свой счет Криштиану Роналду. Португальский нападающий отличился забитым мячом на 68-й минуте встречи.

Этот гол стал юбилейным для 38-летнего форварда, а именно 850-м в игровой карьере. Примечательно, что Роналду продолжает лидировать по голам в официальных матчах в истории футбола.