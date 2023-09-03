Бывший полузащитник Шахтера присоединился к команде Развана Луческу

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио стал футболистом ПАОК. Об этом греки сообщают на собственных официальных ресурсах.

“Лацио” отдал бразильца в аренду, срок которой рассчитан до конца текущего сезона. Transfermarkt сообщает, что за это ПАОК заплатит римлянам 300 тысяч евро.

Антонио присоединился к итальянскому клубу летом прошлого года. Тогда “Лацио” заплатил “Шахтеру” за переход футболиста 7,5 млн евро. До этого бразилец 3,5 сезона провел в составе "горняков".

Отметим, что ПАОК тренирует Разван Луческу – сын бывшего тренера "Шахтера" и текущего наставника "Динамо" Мирчи Луческу. Также за команду выступает бывший "динамовец" Томаш Кендзера и экс-"горняк" Тайсон.