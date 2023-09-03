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Бывший полузащитник Шахтера присоединился к команде Развана Луческу

Общие новости
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На правах аренды

Бывший полузащитник Шахтера присоединился к команде Развана Луческу

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио стал футболистом ПАОК. Об этом греки сообщают на собственных официальных ресурсах.

“Лацио” отдал бразильца в аренду, срок которой рассчитан до конца текущего сезона. Transfermarkt сообщает, что за это ПАОК заплатит римлянам 300 тысяч евро.

Антонио присоединился к итальянскому клубу летом прошлого года. Тогда “Лацио” заплатил “Шахтеру” за переход футболиста 7,5 млн евро. До этого бразилец 3,5 сезона провел в составе "горняков".

Отметим, что ПАОК тренирует Разван Луческу – сын бывшего тренера "Шахтера" и текущего наставника "Динамо" Мирчи Луческу. Также за команду выступает бывший "динамовец" Томаш Кендзера и экс-"горняк" Тайсон.

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В статье: ПАОК (Салоники) Разван Луческу Маркос Антонио
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