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Новак Джокович легко пробился в четвертьфинал US Open

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Победа в 1/8-й в трех сетах

Новак Джокович легко пробился в четвертьфинал US Open

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сербский теннисист, рекордсмен по количеству выигранных турниров Большого шлема Новак Джокович пробился в четвертьфинал открытого чемпионата США.

В 1/8-й финала американского Мейджора Джокович встречался с представителем Хорватии Борна Гойо, который сейчас не входит в первую сотню рейтинга. Борьбы не получилось – Джокович победил в трех сетах. Гойо создавал сопротивление только во второй партии, когда удалось выиграть пять геймов.

В общей сложности продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.

US Open. 1/8-я финала
Борна Гойо (Хорватия, 105) – Новак Джокович (Сербия, 2) 0:3 (2:6, 5:7, 4:6)

За выход в полуфинал Новак Джокович поспорит с американцем Тейлором Фритцом, победившим швейцарца Штрикера.

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В статье: Новак Джокович
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