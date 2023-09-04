Новак Джокович легко пробился в четвертьфинал US Open

Сербский теннисист, рекордсмен по количеству выигранных турниров Большого шлема Новак Джокович пробился в четвертьфинал открытого чемпионата США.

В 1/8-й финала американского Мейджора Джокович встречался с представителем Хорватии Борна Гойо, который сейчас не входит в первую сотню рейтинга. Борьбы не получилось – Джокович победил в трех сетах. Гойо создавал сопротивление только во второй партии, когда удалось выиграть пять геймов.

В общей сложности продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.

US Open. 1/8-я финала

Борна Гойо (Хорватия, 105) – Новак Джокович (Сербия, 2) 0:3 (2:6, 5:7, 4:6)

За выход в полуфинал Новак Джокович поспорит с американцем Тейлором Фритцом, победившим швейцарца Штрикера.