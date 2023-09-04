Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ

Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар рассказал, как отреагировал на победу аргентинского форварда Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.

"Я был очень рад тому сезону, который он провел, - начал Неймар. - Но в то же время мне было грустно, потому что он познал две стороны медали: он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, выиграл все за последние годы".

"Но в Париже Месси пережил ад, как и я. Мы расстроены, потому что приезжали туда не просто так, а для того, чтобы сделать все возможное и выиграть Лигу чемпионов, попытаться создать историю. К сожалению, мы не успели добиться успеха", - добавил он.