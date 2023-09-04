Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ
В середине августа 31-летний Неймар за 90 млн. евро перешел в Аль-Хилаль из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chung Sung-Jun/Paris Saint-Germain Football/PSG
Бразильский нападающий "Аль-Хиляля" Неймар рассказал, как отреагировал на победу аргентинского форварда Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины на ЧМ в Катаре.
"Я был очень рад тому сезону, который он провел, - начал Неймар. - Но в то же время мне было грустно, потому что он познал две стороны медали: он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, выиграл все за последние годы".
"Но в Париже Месси пережил ад, как и я. Мы расстроены, потому что приезжали туда не просто так, а для того, чтобы сделать все возможное и выиграть Лигу чемпионов, попытаться создать историю. К сожалению, мы не успели добиться успеха", - добавил он.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Франции (3:3, пенальти - 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира. В июне этого года 36-летний футболист перешел из "ПСЖ" в "Интер Майами".
В середине августа 31-летний Неймар за 90 млн. евро перешел в Аль-Хилаль из Саудовской Аравии.
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