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Ига Швёнтек не защитит титул. Полячка вылетела из US Open-2023 на стадии 1/8-й финала

Общие новости
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Чемпионку остановила Елена Остапенко

Ига Швёнтек не защитит титул. Полячка вылетела из US Open-2023 на стадии 1/8-й финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швёнтек не защитит свой титул победительницы US Open-2022. В прошлом году полячка в главном матче турнира одолела представительницу Туниса Онс Жабер.

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В процессе защиты титула Швёнтек дошла до 1/8-й финала, но там уступила Елене Остапенко из Латвии. Матч длился три сета – один час 49 минут.

Примечательно, что это был четвертый очный матч между Остапенко и Швёнтек – и все они закончились победами представительницы Латвии.

US Open-2023. 1/8-я финала
Ига Швёнтек (Польша, 1) – Елена Остапенко (Латвия, 21) 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

В следующем круге турнира Елена Остапенко сыграет с американкой Коко Гауф.

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В статье: us open Ига Швёнтек
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