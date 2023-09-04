Ига Швёнтек не защитит титул. Полячка вылетела из US Open-2023 на стадии 1/8-й финала

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швёнтек не защитит свой титул победительницы US Open-2022. В прошлом году полячка в главном матче турнира одолела представительницу Туниса Онс Жабер.

Читайте также Новак Джокович легко пробился в четвертьфинал US Open

В процессе защиты титула Швёнтек дошла до 1/8-й финала, но там уступила Елене Остапенко из Латвии. Матч длился три сета – один час 49 минут.

Примечательно, что это был четвертый очный матч между Остапенко и Швёнтек – и все они закончились победами представительницы Латвии.

US Open-2023. 1/8-я финала

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Елена Остапенко (Латвия, 21) 1:2 (6:3, 3:6, 1:6)

В следующем круге турнира Елена Остапенко сыграет с американкой Коко Гауф.