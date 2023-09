Янник Карраско прилетел в Саудовскую Аравию, игрок подписал контракт с Аль-Шабаб

Янник Феррейра Карраско переходит в клуб из Саудовской Аравии. "Аль-Шабаб" договорился с "Атлетико" о трансфере 29-летнего бельгийского полузащитника. Сумма трансфера составляет около 15 миллионов евро.

Футболист согласовал условия трехлетнего контракта с клубом из Эр-Рияда и прошел медосмотр, сегодня он будет официально представлен.

В прошлом сезоне Карраско провел за мадридскую команду 44 поединка, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

???????? Yannick Ferreira Carrasco, landed in Saudi to be unveiled as new Al Shabab player.



All documents have been signed, also medical tests done and three year deal in place.



Atlético Madrid receive fee close to €15m package.



Here we go, now also confirmed. pic.twitter.com/4mjlPuQupu