Янник Карраско прилетел в Саудовскую Аравию, игрок подписал контракт с Аль-Шабаб
Сумма трансфера составляет около 15 миллионов евро
Янник Феррейра Карраско переходит в клуб из Саудовской Аравии. "Аль-Шабаб" договорился с "Атлетико" о трансфере 29-летнего бельгийского полузащитника. Сумма трансфера составляет около 15 миллионов евро.
Футболист согласовал условия трехлетнего контракта с клубом из Эр-Рияда и прошел медосмотр, сегодня он будет официально представлен.
В прошлом сезоне Карраско провел за мадридскую команду 44 поединка, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.
???????? Yannick Ferreira Carrasco, landed in Saudi to be unveiled as new Al Shabab player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023
All documents have been signed, also medical tests done and three year deal in place.
Atlético Madrid receive fee close to €15m package.
Here we go, now also confirmed. pic.twitter.com/4mjlPuQupu
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