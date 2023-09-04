Янник Карраско прилетел в Саудовскую Аравию, игрок подписал контракт с Аль-Шабаб

Янник Феррейра Карраско переходит в клуб из Саудовской Аравии. "Аль-Шабаб" договорился с "Атлетико" о трансфере 29-летнего бельгийского полузащитника. Сумма трансфера составляет около 15 миллионов евро.

Футболист согласовал условия трехлетнего контракта с клубом из Эр-Рияда и прошел медосмотр, сегодня он будет официально представлен.

В прошлом сезоне Карраско провел за мадридскую команду 44 поединка, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.